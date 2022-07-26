Çocuklar yaz bilim kampında hem öğreniyor hem eğleniyor - Son Dakika
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Çocuklar yaz bilim kampında hem öğreniyor hem eğleniyor

26.07.2022 10:47
Çocuklar yaz bilim kampında hem öğreniyor hem eğleniyor

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda başlayan Yaz Bilim Kampında çocuklar hem eğleniyor hem de faydalı bilgiler öğreniyor.

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda başlayan Yaz Bilim Kampında çocuklar hem eğleniyor hem de faydalı bilgiler öğreniyor.

Çocukların verimli ve keyifli bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla başlatılan yaz bilim kampında yüzlerce öğrenci her hafta başka bir konuda eğitimler alıyor. Uzman Eğitmenler Serpil Yılmaz ve Sevgi Akkoy'un verdiği dersler ile çocukların programlama kavramları hakkında sağlam temel almaları amaçlanıyor. Çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine büyük katkılar sağlayan ve her hafta başka bir konunun öğretildiği eğitimlerde çocuklar özgüven sahibi olmaları yanı sıra matematikle ilgili birçok konuyu severek ve eğlenerek öğrenme imkanı buluyor.

Programda işlenen ayın evreleri konusunda ise çocuklar kendi ay materyallerini oluşturarak ayın temel 4 evresini öğrenme imkanı buldu. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Serpil Yılmaz, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklar yaz bilim kampında hem öğreniyor hem eğleniyor - Son Dakika

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