Çocuklar yaz döneminde Afyonkarahisar'ın güzelliklerini keşfedecek

Afyonkarahisar Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün katkıları ile Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından hayata geçirilen 'Minik eller doğal ve kültürel mirasın keşfinde" projesiyle çocuklar doğayı ve tarihi yerinde öğrenecek.

Afyonkarahisar Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün katkıları ile Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından hayata geçirilen 'Minik eller doğal ve kültürel mirasın keşfinde" projesiyle çocuklar doğayı ve tarihi yerinde öğrenecek.



AKÜ Doğa Koruma ve Biyoizlem Merkezi Müdürlüğü (DOKOBİM) tarafından yürütülecek proje içinde 24-28 Haziran tarihleri arasında 10-15 yaş arasında çocuklar eğitime alınacak. Eğitim kapsamında Eber Gölü, Kocatepe, Frig Vadisi'nde ve kent merkezinde tarihi mekanlarda alanında uzman öğretim görevlileri tarafından bilgiler verilecek. Proje hakkında açıklamalarda bulunan DOKOBİM Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, projenin amacının çocuklara doğa sevgisi kazandırmak, tarihe karşı bilinç geliştirmek olduğunu söyledi.



Etkinlik boyunca geziler olacak



Proje kapsamında doğaya ve kültürel miraslara ilgili çocuklarımızı üç gün boyunca eğitime ve gezilere çıkaracaklarını ifade eden Erişmiş; "Eber Gölü, 26 Ağustos Tabiat Parkı, Frig Vadisi, Kocatepe ve kent merkezindeki tarihi yerleri gezdireceğiz. Buralarda her bölgenin uzmanı tarafından çocuklara bilgiler verilecek. Mesela eber gölüne gittiğimizde oradaki hayvan varlığı ve endemik türlerle ilgili ben bilgi vereceğim. Frig Vadisi'ne gittiğimizde oranın toprak ve dokusu ile ilgili coğrafya bölümünden hocalarımız bilgi verecek. Kent merkezinde tarihi yerleri gezerken tarihsel süreci tarih bölümünden arkadaşlarımız anlatacak" dedi.



Katılım ücretsiz olacak



Projeye katılım ile ilgili de bilgiler veren Erişmiş, "Ücretsiz olacak bu projeye çocukların katılmasını bekliyoruz. Güzel bir yaz tatili etkinliği olacak. Katılmak isteyen çocuklar için Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin internet sitesinden başvuru formu doldurulacak ve DOKOBİM'e ulaştırılacak. Projeye katılan çocuklara keşif defteri verilecek. Çocuklar bu defterlere gezdikleri noktalar ile ilgili bilgiler yazacak, resimler yapacak" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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