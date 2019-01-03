Çocuklar Yaz Kampı Hazırlıklarına Şimdiden Başladı
20 dakika önce
Geçtiğimiz yıl Nasuh Mahruki ile yaz kampında hem eğlenip hem de öğrenen Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri, bu yıl kamp hazırlıklarına erken başladı.
Geçtiğimiz yıl Nasuh Mahruki
ile yaz kampında hem eğlenip hem de öğrenen Süleymanpaşa
Çocuk Kulübü üyeleri, bu yıl kamp hazırlıklarına erken başladı.
Bahar ve yaz dönemlerinde yapılacak kamp öncesi teorik eğitime başlayan Tekirdağ
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyesi 150 çocuk eğitimden geçti. Kamp, doğa, TEMA, çevreci kart, geri dönüşüm ve izcilik konularında uygulamalı eğitim alan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri hem eğlenip hem de öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:45 Kaynak: İHA
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