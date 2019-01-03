Son Dakika Haberleri: Çocuklar Yaz Kampı Hazırlıklarına Şimdiden Başladı

Çocuklar Yaz Kampı Hazırlıklarına Şimdiden Başladı

20 dakika önce

Geçtiğimiz yıl Nasuh Mahruki ile yaz kampında hem eğlenip hem de öğrenen Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri, bu yıl kamp hazırlıklarına erken başladı.

Çocuklar Yaz Kampı Hazırlıklarına Şimdiden Başladı, System.String[]
Geçtiğimiz yıl Nasuh Mahruki ile yaz kampında hem eğlenip hem de öğrenen Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri, bu yıl kamp hazırlıklarına erken başladı.

Bahar ve yaz dönemlerinde yapılacak kamp öncesi teorik eğitime başlayan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyesi 150 çocuk eğitimden geçti. Kamp, doğa, TEMA, çevreci kart, geri dönüşüm ve izcilik konularında uygulamalı eğitim alan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri hem eğlenip hem de öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:45 Kaynak: İHA

Nasuh Mahruki, Süleymanpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşete Tepki Gösteren Vatandaşlar, Ürünleri Ellerinde Taşıdı İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi Avrupa Komisyonu Onayladı! Coca Cola, Costa Coffee'yi 5,1 Milyar Dolara Satın Alıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:05:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar Yaz Kampı Hazırlıklarına Şimdiden Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]