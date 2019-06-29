Son Dakika Haberleri: Çocuklar yaz tatilinde spora doyacak
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Çocuklar yaz tatilinde spora doyacak

1 saat önce

Ankara'da İl Spor Merkezleri'nin (Yaz Spor Okulları) açılış töreni gerçekleştirildi.

Ankara'da İl Spor Merkezleri'nin (Yaz Spor Okulları) açılış töreni gerçekleştirildi.
Spor Genel Müdürlüğünün 81. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu'nun yanı sıra sporcular, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende açıklamalarda bulunan Türkoğlu, gençlerin sporun birçok dalını görüp, öğrendikleri dolu dolu bir sezon dileğinde bulundu.
Türkoğlu, şunları kaydetti:
"Bu yıl kurslarımız 25 ilçede, 37 branşta, 10 binlerce öğrenciyle iki ay sürecek. Yapacağımız sportif etkinliklerin başarılı, sağlıklı, kazasız gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Ayrıca, sporun altyapısına değerli sporcular yetiştireceğimizi de umut ediyoruz."
Yaklaşık 30 bin gencin katılmasının beklendiği etkinliklerde kayıtlar 20 Temmuz'a kadar devam edecek.
İl Spor Merkezleri'nde 5-18 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen ücretsiz kurslar, 1 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona erecek.
Çocuklar yaz tatilinde spora doyacak
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:54 Kaynak: AA
Ferhat Türkoğlu, Türkoğlu, Ankara, Güncel
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