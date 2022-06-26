Çocuklar yolu kapatarak yöneticilerinden semt sahası istedi - Son Dakika
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Çocuklar yolu kapatarak yöneticilerinden semt sahası istedi

26.06.2022 15:40
Çocuklar yolu kapatarak yöneticilerinden semt sahası istedi

Adıyaman'da, mahallelerinde semt sahası olmadığından dolayı mağdur olduklarını belirten çocuklar, yolu trafiğe kapatarak yöneticilerinden saha istedi.

Adıyaman'da, mahallelerinde semt sahası olmadığından dolayı mağdur olduklarını belirten çocuklar, yolu trafiğe kapatarak yöneticilerinden saha istedi.

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden yaşı küçük çocuklar, mahalle muhtarlığı önünde bir araya gelerek mahalle muhtarına mahalleleri için semt sahası istediklerini belirtti. Mahalle Muhtarı Abdulrahim Aydın ile görüşen çocuklar daha sonra mahallede bir yolu trafiğe kapatarak Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a seslenerek mahallelerine semt sahası istediklerini söyledi.

Mahallede oynayacakları yer olmadığını sokaklarda oynadıkları için her gün kaza tehlikesi yaşadıklarını belirten çocuklar, "Belediye Başkanımı Süleyman Kılınç ve ilimizin yöneticilerinden mahallemiz için semt sahası istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun" şeklinde açıklamalarda bulundular.

Mahalle Muhtarı Abdulrahim Aydın ise, yapmış olduğu konuşmada, çocukların sürekli semt sahası istediğini ve çocukların oynayacak alanlarının olmadığını dile getirerek çocuklar için mahalleye saha istediğini vurguladı.

Yolu trafiğe kapatan çocuklar, yaptıkları açıklamanın ardından yolu yeniden trafiğe açarak evlerine dağıldılar. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Süleyman Kılınç, Cumhuriyet, Adıyaman, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklar yolu kapatarak yöneticilerinden semt sahası istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuklar yolu kapatarak yöneticilerinden semt sahası istedi - Son Dakika
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