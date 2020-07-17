Çocuklar, zehirlenerek öldürülen 8 köpekler için gözyaşı döktü - Son Dakika

Çocuklar, zehirlenerek öldürülen 8 köpekler için gözyaşı döktü

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde hayvanseverlerin bakımını üstlendiği 8 köpek, zehirlenerek öldürüldü.

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde hayvanseverlerin bakımını üstlendiği 8 köpek, zehirlenerek öldürüldü. Bölgede yaşayan çocuklar, besledikleri köpeklerin öldürülmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Hayvanseverler yaşananlara tepki gösterdi, olayın sorumlularının bulunarak adalete teslim edilmesini istedi.

Mezitli'de Soli Pompeipolis antik kentin güney bölümünde, çevreden geçen vatandaşlar, yerde yatan köpekleri görünce polis ve belediyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayı haber alan hayvanseverler de parka geldi. Yerde can çekişen köpekler hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Ölen 8 köpek ise belediye ekipleri tarafından ilçedeki hayvan mezarlığına gömüldü.

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Köpeklerin önlerine atılan tavukları yedikten sonra zehirlendiği ileri sürülürken parkta bir poşet içinde bulunan tavuk eti, ekiplerce incelenmek üzere alındı. Köpekleri veteriner hekime götüren hayvansever Sevil Özdal Kumaş, sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Kumaş, "Düzenli olarak beslediğimiz sokak hayvanlarımız var. Veteriner hekime götürdüğümüz can çekişen köpeklerde zehirlenme başlangıcı olduğu söylendi. Serumla tedavi başladı. Bir tanesini de barınak ekibi aldı. Zehirlenen ancak yakalayamadığımız başka köpekler de var. Şikayetçi olacağız. Gereken yapılır inşallah" dedi.

Konuyla ilgili Mezitli belediyesinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Sokakta yaşayan canlarımızı gözümüzden sakınırken, maalesef acı bir olay ile sarsıldık. Soli Pompeiopolis güneyinde bulunan parkta çok sayıda sokak köpeği kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlenmiştir. Olayı haber alır almaz, zabıta müdürlüğü ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyesi Veteriner Daire Başkanlığı'nı, Müze Müdürlüğü'nü ve Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak olaya müdahale edilmiştir. Bazı hayvanlar veteriner hekimde tedavi altına alındı ama maalesef bazı sokak hayvanlarımızı kurtaramadık. Bu üzücü olayla ilgili bilgisi olan vatandaşlarımızın sorumlu şahıslar hakkında Emniyet Müdürlüğü ve savcılığa suç duyurusunda bulunmalarını rica ediyoruz."


Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuklar, zehirlenerek öldürülen 8 köpekler için gözyaşı döktü - Son Dakika
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