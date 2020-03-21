Çocuklar zehirlenmesin diye kendi evinde 'tatlı butik' açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar zehirlenmesin diye kendi evinde 'tatlı butik' açtı - Son Dakika

Çocuklar zehirlenmesin diye kendi evinde 'tatlı butik' açtı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Sonay Öncan, özel bir okulun düzenlediği yarışmada "En İyi Pasta Yapan Anne" unvanını kazanarak ilçede kendi evinde 'tatlı butik' açtı.

Çocuklar zehirlenmesin diye kendi evinde 'tatlı butik' açtı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Sonay Öncan, özel bir okulun düzenlediği yarışmada "En İyi Pasta Yapan Anne" unvanını kazanarak ilçede kendi evinde 'tatlı butik' açtı.


Tatlı butik serüvenine başlamadan önce hamurlu bir pastadan arkadaşının çocuğunun zehirlenmesi üzerine dışarıdan pasta almayarak evinde yapmasını öğrenen genç anne şimdilerde ise yakınlarına siparişle evinde çeşitli pastalar yapıyor. Eşinin ve çocuğunun da bu girişime etkisi olduğunu söyleyen anne Sonay Öncan, onların sayesinde işini daha da ilerlettiğini söyledi.


"Sağlıklı yaşam takıntımdan dolayı her şeyi evde yapıyorum"


Özel bir okulda düzenlenen yarışmada birinci olduğunu ve daha sonra kendisini geliştirdiğini ifade eden Sonay Öncan, "Ünye'ye gelmeden önce pasta ve tatlı işlerine hep merakım vardı. Sağlıklı yaşam takıntımdan dolayı hazır ve ambalajlı ürünler almayarak evde kendim yapmaya karar verdim. Burada özel bir okul yarışma düzenledi ve 'En İyi Pasta Yapan Anne' adlı yarışmaya katıldım ve birinci oldum. Sonraları ailem, arkadaşlarım ve çevrem destek verdiler. Ben bu iş için kendimi geliştirmek adına Ankara ve İstanbul'da eğitimler aldım. Pasta konusunda kendimi böyle geliştirdim. Evde yaparak zamanla bir şeyler olmaya başladı" dedi.


"Arkadaşımın çocuğu zehirlendiği için her şeyi günlük yapıyorum"


Arkadaşının çocuğunun pastadan zehirlenme olayını yaşadıktan sonra günlük olarak pastasını kendi evinde ürettiğini ifade eden Öncan, "Ben mutfağımda şeker hamuru ve kremalı pastalar çalışmıyorum. Her şeyi günlük ve taze olarak yapıyorum. Pandispanyası kreması ve içindeki meyveleri günlük olarak kullanıyorum. Buna karar vermemin nedeni ise bir süre önce şeker hamuru pastasından dolayı bir arkadaşımın çocuğu zehirlendi ve biz o çocuğu apar topar hastaneye götürdük. Çok fazla sıkıntılar yaşadık. Ondan dolayı ben artık şeker hamuru pastalar almayacağım dedim ve kendim yapmaya başladım" diye konuştu. - ORDU

Ordu, Ünye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:18 Kaynak: İHA

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