Çocuklara ağaçta şeker sürprizi

Minikler şeker alabilmek için birbiriyle yarıştı

Küçük başkan talimat verdi, Aziziye Belediye Başkanı yaptı

ERZURUM - Aziziye Belediyesi, 23 Nisan'da küçük başkan olarak koltuğa oturttuğu miniğin talimatını yerine getirerek Aziziye İlçesi sınırlarında bulunan çocuk parklarındaki ağaçlara şekerler astı. Ağaçlardaki şekerleri gören minikler şeker alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Aziziye Belediyesi ilçedeki çocuklara bugün Horoz Şeker sürprizi yaptı. İlçedeki bütün parklarda saat 14.00 ile 16.00 arasında devam eden etkinlikte birbirinden renkli görüntüler oluştu. 23 Nisan'da Aziziye Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan 11 yaşındaki Esat Sirkecioğlu'nun talimatı anında yerine getirildi. Minik Başkan'ın, üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çocuklar için bir sürpriz yapılması yönündeki talimatıyla ilçedeki bütün çocuk parkları Horoz şekerleri ile süslendi. Çocukların sokağa çıkma saatleri olan 14.00 ile 18.00 arasında devam eden etkinlikte çocuklar parklarda kendilerini bekleyen şekerlerle karşılaştı. Ağaçlara asılan ve oyun gruplarına bırakılan şekerlemeler çocuklardan büyük ilgi görürken, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, çocuklara Ahmet Yesevi Parkı'nda eşlik etti.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Geçtiğimiz günlerde hep birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yaşadık. 23 Nisan çocuk bayramı bildiğiniz gibi Pandemi dolayısıyla ülke geneli kısmi sokağa çıkmanın yasak olduğu bir güne denk geldi. O gün gelenek haline gelen koltuğu geçici olarak bir öğrenciye devrettik. Geçici Belediye Başkanı bizlere talimat verdi, 23 Nisan buruk geçti, bayram ertesi çocukların sokağa çıkmalarının serbest olduğu bir günde çocuklara sürpriz yapılsın dedi. Biz de minik Belediye Başkanının talimatları doğrultusunda arkadaşlarımızla birlikte Aziziye İlçemizde bulunan tüm parklarda yerine getirdik. Her bir ağaca gelenekselleşmiş Ramazan eğlencelerinden birisi olan horoz şekerini astık. Çocuklar dallara asılı horoz şekerlerini aldılar. Pandemi kurallarına büyük ölçüde uyuldu. Bizlerde çocuklarla birlikte bu günün tadını çıkarıp hoşça vakit geçiriyoruz. Buruk geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ertesi günü yani Pazartesi günü çocukların sokağa çıkmalarının serbest olduğu bu günlerde çocuklarla birlikte minik başkanımızın talimatıyla isteğini yerine getirdik. Çocuklarla bir olmak her zaman güç ve enerji verir. Pandeminin olduğu bu dönemde buruk geçen Ramazan ayında çocuklarla hoşça vakit geçirdik" ifadelerini kullandı.