Çocuklara "Akılcı İlaç Kullanımı" Eğitimi
1 saat önce
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Akılcı İlaç Kullanımı" eğitimleri başladı.
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Akılcı İlaç Kullanımı" eğitimleri başladı. Milli Eğitim Müdürlüğü
ile ortaklaşa hayata geçirilen proje kapsamında 75. Yıl Cumhuriyet ve 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilere gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı konusunda öğrenciler uyarılırken akılcı ilaç kullanımı hakkında eğitim verildi. Karşılıklı soru cevap şeklinde sonlandırılan eğitim bilgilendirme broşürleri ile desteklenerek tamamlandı.
Eğitim sonunda eğitime katılan öğrencilere bilgilendirici broşürler ile Sağlık Bakanlığı
tarafından hazırlanan "Sağlık Çocuk" dergileri hediye edildi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:01 Kaynak: İHA
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