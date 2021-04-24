Çocuklara balon veren polisler karşılığında çiçek aldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara balon ve bayrak dağıtan polislere duyarsız kalmayan çocuklar, çiçek vererek teşekkür etti.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kısıtlamadan dolayı evlerinden kalan çocuklara balon ve bayrak dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Kapı kapı dolaşarak ev ve sokaktaki çocuklara balon ve bayrak dağıtan polisler, ailelerden de büyük takdir topladı. - ADIYAMAN