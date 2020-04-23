Çocuklara başkanlık devir teslimi video konferans yöntemiyle yapıldı - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bahçelievler Belediye Başkanlığı'nı devralan Elif Bilge Akgümüş, "Koronavirüsü yenmek için çok çalışıp daha dikkatli olacağız" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleşen devir teslim toplantısında belediye başkanlığı koltuğunu Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Elif Bilge devralırken, yardımcılığını Ali Haydar Günver İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Hüseyin Haktan Küçükçeşme üstlendi.

Bahçelievler Belediye Başkanlığı görevini Dr. Hakan Bahadır'dan devralan Elif Bilge Akgümüş video konferans toplantısına katılan belediye birim müdürlerine koronavirüsle mücadele çalışmaları konusunda talimatlar verdi.

Sağlık işleri müdürüne dezenfeksiyon çalışmalarına özenle devam edilmesini, zabıta müdürüne pazar yerleri ve alışveriş mekanlarında fiziki mesafeye dikkat edilmesi için uyarıların devam edilmesini, temizlik müdürüne ise cadde ve sokaklarda devam eden yıkama çalışmalarının aksatılmaması talimatını verdi.

Başkan yardımcısı Hüseyin Haktan Küçükçeşme ise sokaklarda maskesiz dolaşan vatandaşlarımızın uyarılmasını istedi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Elif Bilge ve Hüseyin Haktan'ın talimatlarına harfiyen uyacaklarını, hep birlikte uyarı ve yasaklara riayet ederek koronavirüsü yeneceklerini" söyledi.

TBMM'nin açılışının 100. Yılını da kutlayan Başkan Bahadır; "Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Diğer yandan Başkan Dr. Hakan Bahadır, minik başkanların evlerine çeşitli hediyeler gönderdi.