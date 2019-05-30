Çocuklara bayram erken geldi

Yıldırım Belediyesi ile Vişne Ticaret Bölgesi bebe çocuk konfeksiyonu esnafı iş birliği ile temin edilen kıyafetler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde düzenlenen Başkan Oktay Yılmaz tarafından çocuklara dağıtıldı. İhtiyaç sahipleri ile esnaf arasında oluşturdukları gönül köprüsünü her zaman sürdüreceklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Esnafımız, ticari faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk duygusuyla farkındalık oluşturuyor. Toplum olarak bizim en önemli hasletlerimizden birisi dayanışma kültürümüz. Biz, Yıldırım olarak bunu üst seviyede yaşatmaya gayret ediyoruz. Belediye ve hayırseverlerimizin iş birliği ile insanlarımızın mutluluğuna katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

'GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURUYORUZ'

Vişne Ticaret Bölgesi bebe çocuk konfeksiyonu esnafına duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Burada gerçek fedakarlık esnafımızındır. Biz belediye olarak, hayırseverlerimizle ihtiyaç sahiplerimiz arasında gönül köprüsü oluşturuyoruz. İnsanlara hizmetin en kalbi noktası gönüller kazanmak, gönül belediyeciliğini tüm kesimlere yaymaktır. Burada asıl olan, evlatlarımızın bayrama mahzun değil, mutlu girmelerini sağlamak. Çünkü çocuklar bayramı bir başka bekler. Çocuklar için bayram demek yeni giysiler, ayakkabılar, oyuncaklar demektir. Herkes çocukluğunda kendisine bayramlık alındığında heyecanmış, bayram için sabırsızlanmıştır. Evlatlarımızın bayram sevincini doyasıya yaşaması için hayırsever esnafımızla beraber bayrama kadar bin evladımızı sevineceğiz. Buna vesile olan esnafımıza teşekkür ediyorum" ifadelerinikullandı.