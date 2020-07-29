Çocuklara bayram hediyesi - Son Dakika

Seyhan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi çocuklara verdiği hediyelerle erken bayram kutlaması yaşattı.

Seyhan Belediyesi Dikimevi, bayram öncesi çocuklar için çalıştı. Dikimevinde görevli personel, yoğun tempoyla çocuklar için "bayramlık" kıyafet dikimi gerçekleştirdi. Kız ve erkek çocukları için rengarenk üretilen bayramlık kıyafetlerin dağıtımı ilçenin 4 yanındaki mahallelerde başladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, bayram öncesi hediyelerini vermek üzere çocuklarla bir aradaydı. Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneğindeki hediye dağıtım etkinliğine katılan Başkan Akay, Dernek Başkanı Hacer Bulut ile bir süre sohbet ettikten sonra çocuklara oyuncak ve Belediye Dikimevinde özel olarak dikilen bayramlık kıyafetlerini verdi. Bayramlık hediyelerini alan çocukların sevinci görülmeye değerdi.

Başkan Akay'ın ardından çocuklara bayramlık hediyeleri verilmek için farklı mahallelere gidildi. Arife gününe kadar sürecek olan dağıtım, pandemi nedeniyle maskeli ve sosyal mesafe korunarak gerçekleştiriliyor. Çocuklara oyuncak ve kıyafetlerle birlikte Başkan Akay'ın mektubu da iletiliyor. Başkan Akay mektubunda, "Sevgili çocuklar sizler, geleceğimizin teminatı ve Cumhuriyetimizin umudusunuz. Biz sizin için daha yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. Sizi önemsiyor ve değer veriyoruz" dedi.

Akay mektubunda özetle şu görüşlere yer verdi:

"Çocuklar sizlerin, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancım tamdır. Sizlerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Muasır Medeniyetler Seviyesi' hedefini aşacağınıza inanıyorum. Bugün Kurban Bayramı dolayısıyla Belediyenin Dikimevinde ürettiğimiz Bayramlık hediyenizi almış bulunuyorsunuz. Bayramlıklarınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyor, nice mutlu günlerinizde giymenizi temenni ediyorum. Bu düşüncelerle küçük yüreğinizdeki büyük hayallerin gerçekleşmesi umuduyla Kurban Bayramınızı kutluyor; anne, baba ve ailenizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum." - ADANA