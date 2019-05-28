Son Dakika Haberleri: Çocuklara bayram mendili verilip geleneksel oyunlar oynatıldı
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Çocuklara bayram mendili verilip geleneksel oyunlar oynatıldı

58 dakika önce

Tokat Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Nineden Toruna Bayram Mendilleri" etkinliği kapsamında çocuklara bayram harçlığı bulunan mendiller dağıtılıp geleneksel sokak oyunları oynatıldı.

Çocuklara bayram mendili verilip geleneksel oyunlar oynatıldı, System.String[]
Tokat Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Nineden Toruna Bayram Mendilleri" etkinliği kapsamında çocuklara bayram harçlığı bulunan mendiller dağıtılıp geleneksel sokak oyunları oynatıldı.
"Hayat Boyu Tokat Projesi" kapsamında Ali Tepe Topçubağı İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklara bayram harçlığı bulunan mendil dağıtıldı.
Ardından çocuklara, seksek, mendil kapmaca, beştaş, dokuztaş, yakan top, köşe kapmaca gibi eski sokak oyunları oynatıldı.
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara bir yandan kültürel değerleri aşılarken bir yandan da onların teknoloji bağımlılığından uzak kalması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Bu tür etkinlikler sayesinde çocukların birbirleriyle daha sağlıklı iletişim kuracağını vurgulayan Vanlıoğlu, "Bu projeyle unutulan kültürel değerlerimizin, bayram mendillerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını, aynı zamanda sokakta oynanan oyunların bugüne taşınmasını hedefledik." dedi.
Vanlıoğlu, "Çocuklarımıza bayram mendili verirken, onları sokak oyunlarına davet edip oyunlar oynamalarını sağladık. Teknolojinin ilerlemesiyle bazı kültürel değerlerimiz unutulmaya yüz tuttu. Çocuklarımız vakitlerini daha çok bilgisayar, tablet ve telefon başında geçiriyor. Amacımız sokak oyunlarını çocuklara tekrar hatırlatmaktı." ifadelerini kullandı.
Çocuklar ise ilk kez oynadıkları oyunlarla çok eğlendiklerini dile getirdi.
Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile Vali Ozan Balcı'nın eşi Sonay Balcı da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:28 Kaynak: AA
Tokat, Güncel
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