Son Dakika Haberleri: Çocuklara "bilim" sertifikası
Son Dakika Güncel Çocuklara 'bilim' sertifikası - Son Dakika

Çocuklara "bilim" sertifikası

6 saat önce

Maltepe Belediyesi'ne bağlı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nde çeşitli bilimsel deneyler yaparak eğitim alan 76 öğrenciye, sertifikaları verildi.

Çocuklara

Maltepe Belediyesi'ne bağlı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nde çeşitli bilimsel deneyler yaparak eğitim alan 76 öğrenciye, sertifikaları verildi.


Maltepe Belediyesi'nin çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla kurduğu Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'ndeki 76 öğrenci "bilim" sertifikalarını aldı. 8 haftalık programda 4-10 yaş arası çocuklar, hava deneyleri ile hava olaylarının keşfi, planetaryum ile yıldızları inceleme, kimyasal tepkimeleri gözlemleme, ev tipi deneyler yapma, basınç deneyleri ile basıncın öğrenilmesi, plazma küre ile elektron gözlemi, elektrik deneyleri ve kurubuz ile maddenin halleri konularında eğitim aldı. Ayrıca merkezde çocuklara, satranç, zumba ve eğlenceli bilim etkinlikleri de verildi. Eğitim sonrası kursu başarıyla tamamlayan 76 öğrenciye, sertifikaları verildi.


7 Aralık'ta başlayacak yeni dönem kursları için kayıtlar Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nden veya 0216 549 10 13 numaralı telefondan yapılacak. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne 5,76'dan başladı! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 16:26:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklara "bilim" sertifikası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]