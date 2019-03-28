Son Dakika Haberleri: Çocuklara Büyükşehir Koruması

Çocuklara Büyükşehir Koruması

11 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuk kaçırma olaylarının önüne geçebilmek için çocuk parklarını 24 saat gözetim altında tutacak kamerayla izleme sistemini devreye aldı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuk kaçırma olaylarının önüne geçebilmek için çocuk parklarını 24 saat gözetim altında tutacak kamerayla izleme sistemini devreye aldı. Halen 3 parkta başlatılan uygulama kısa zamanda bütün parklara yayılacak.

Bilhassa son yıllarda çocuk kaçırma olaylarının artması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, çocukların zaman geçirdikleri park ve bahçeleri daha güvenli hale getirmek maksadıyla kameralarla donatıyor. İlk etapta Hüdavendigar Kent Parkı, Botanik Park ve Kültürpark'ta hayata geçirilen uygulama ile çocuk parkları 24 saat boyunca kameralarla takip ediliyor. Yerli ve milli yazılım kullanılarak hayata geçirilen çalışmada, izlemenin yanı sıra güvenlik noktası ile karşılıklı görüşme imkanı da sağlanıyor. Herhangi bir olumsuzlukta kameranın monte edildiği direk üzerindeki butona basılması halinde güvenlik noktasına uyarı geliyor ve anında bölgeye güvenlik birimleri sevk ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sistemin pilot olarak 3 parkta uygulandığını ve kısa zamanda bütün çocuk parklarının çok daha güvenli hale getirileceğini söyledi. Huzur ve güvenle yaşanılabilecek bir şehrin inşası için çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Parklarımız kameralarla sürekli izleniyor. Bir sorun halinde butona basılıp, yardım istenebileceği gibi güvenlik ekiplerimiz kameralarda gördükleri olumsuzlar karşısında da anında müdahale edebilecekler. Artık anneler çocuklarıyla parklarımızla huzur ve güven içinde vakit geçirebilecekler" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:51 Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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