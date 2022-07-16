Çocuklara çarpmamak için manevra yapan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çocuklara çarpmamak için manevra yapan sürücü hayatını kaybetti

16.07.2022 11:03
Çocuklara çarpmamak için manevra yapan sürücü hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde freni patlayan aracın sürücüsü, yol kenarındaki çocuklara çarpmamak için direksiyonunu kırdığı aracın takla atması sonucu ağır yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde freni patlayan aracın sürücüsü, yol kenarındaki çocuklara çarpmamak için direksiyonunu kırdığı aracın takla atması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkez Cumhuriyet Mahallesinde Ramazan Taş (46) idaresindeki 52 HE 229 plakalı hafif ticari araç yokuş indiği sırada freni patladı. Freni patlayan araç hızla yokuş aşağı inerken Taş, yol kenarındaki çocukları fark ederek onlara çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç savrularak taklalar attı. Duvarlara çarpıp taklalar atan araç, ters dönerek durabildi. Kazada araç sürücüsü Ramazan Taş, hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 acil çağrı merkezine haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan Taş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Taş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Taş'ın 8 çocuk babası olduğu öğrenildi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Ramazan Taş, Tragger, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklara çarpmamak için manevra yapan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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