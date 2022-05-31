Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 119 yıl 6 ay hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 119 yıl 6 ay hapse çarptırıldı

31.05.2022 19:34

Erzurum'da 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, ilk duruşmada 119 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Erzurum'da 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, ilk duruşmada 119 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, 21 yaşındaki sanık H.A. tutuklu bulunduğu Yozgat'taki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları ve mağdurların ailelerinin de hazır bulunduğu duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunması alınan sanık H.A. suçunu itiraf etti.

Sanık ve avukatların beyanlarının alınması sonrası duruşmaya ara verildi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa, 7 çocuğa yönelik "cinsel istismar" ve "hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 119 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın "müstehcenlik" ve "hakaret" suçlarından ise beraatına hükmetti.

Kararın açıklanmasını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı (UCİM) Saadet Özkan'ın yanı sıra çeşitli barolardan gelen avukatlar da izledi.

Özkan, adliye çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, cinsel istismar olayına tepki göstererek, tek celsede tarihi bir karar veren mahkeme heyetine titiz davranışından dolayı teşekkür etti.

Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 119 yıl 6 ay hapse çarptırıldı
Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 119 yıl 6 ay hapse çarptırıldı
Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 119 yıl 6 ay hapse çarptırıldı
Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 119 yıl 6 ay hapse çarptırıldı

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Erzurum'da çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 119 yıl 6 ay hapse çarptırıldı Erzurum'da çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 119 yıl 6 ay hapse çarptırıldı Muhabire saldıran iki sanığa 3'er yıl 4'er ay hapis cezası Muhabire saldıran iki sanığa 3'er yıl 4'er ay hapis cezası
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 119 yıl 6 ay hapse çarptırıldı - Son Dakika


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