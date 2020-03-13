Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede (2) - Son Dakika

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Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen H.K., nöbetçi mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen H.K., nöbetçi mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
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