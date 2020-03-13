Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede (2) - Son Dakika

Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen H.K., nöbetçi mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen H.K., nöbetçi mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
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