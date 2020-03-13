Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyede - Son Dakika

Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyede

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işlettiği bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.K., adliyeye sevk edildi.

Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyede, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işlettiği bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.K., adliyeye sevk edildi.Olay, dün Ereğli'ye bağlı Kavaklık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahallede bakkal işleten H.K., çocukları bakkalına çağırarak çikolata ve şeker vererek cinsel istismarda bulundu. Çocukların yaşadıklarını anlatması üzerine aileleri şikayette bulundu. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 5 çocuk ve ailelerinin ifadesini aldı. Soruşturma kapsamında H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu!
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi

Son Dakika Haberleri
22:02 Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı (2)
22:02 Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
22:01 Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen 34 göçmen kurtarıldı
22:00 Yunan Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların eşyalarına el koydu
22:00 Libya'da koronavirüs önlemleri kapsamında okullar 2 hafta tatil edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:04:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]