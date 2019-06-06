Son Dakika Haberleri: - Çocuklara Cinsel İstismardan Tutuklanan Pastör İçin Ağlayıp Dua Ettiler
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- Çocuklara Cinsel İstismardan Tutuklanan Pastör İçin Ağlayıp Dua Ettiler

24 dakika önce

- Çocuklara cinsel istismardan tutuklanan pastör için ağlayıp dua ettilerWASHINGTON - Uluslararası faaliyet gösteren bir kilisenin lideri Pastör Naason Joaquin Garcia'nın çocuklara yönelik cinsel istismar dahil 26 farklı suçtan gözaltına alınmasının ardından kilise üyeleri ağlayıp dua etti.

- Çocuklara cinsel istismardan tutuklanan pastör için ağlayıp dua ettiler
WASHINGTON - Uluslararası faaliyet gösteren bir kilisenin lideri Pastör Naason Joaquin Garcia'nın çocuklara yönelik cinsel istismar dahil 26 farklı suçtan gözaltına alınmasının ardından kilise üyeleri ağlayıp dua etti.
Dünya çapında 4 milyondan fazla üyesi olan Hıristiyanlığın Evanjelizm mezhebine mensup Merkezi Meksika'da bulunan La Luz del Mundo (Dünyanın Işığı) Kilisesinin lideri Pastör Naason Joaquin Garcia kısa bir süre önce ABD'de insan kaçakçılığı, çocuklara cinsel istismar, çocuk pornosu üretimi dahil 26 farklı suçlamayla gözaltına alınmıştı. Pastörün tutuklanmasının ardından cemaat üyeleri kiliseye akın etti. Meksika'nın Vallejo kentindeki kiliseye gelen pastörün müritleri, serbest bırakılması için gözyaşları döküp, saatlerce dualar etti. Kilisenin yer saatle sabah 09.00'da başlayan ayinine bin 200'den fazla kişinin katıldığı bildirildi.
2 kadınla beraber tutuklandı
Kilise lideri Garcia, ABD'nin Los Angeles kentinde iki kadınla hakim karşısına çıktı. Çocuk pornografisi ve insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere 26 farklı suçlamayla karşı karşıya Garcia, Alondra Ocampo ve Susana Medica isimli tarikata üye olan iki kadınla beraber tutukladı.
50 milyon dolar kefalet belirlendi
Duruşmada 50 milyon dolar kefalet tespit belirlendi. Avukatlarından biri kefalet tutarının azaltılmasını istedi, ancak talep reddedildi. Tarikatın sözcüsü Silem Garcia Pena, kefaletin ödenmeyeceğini açıkladı.
- Çocuklara Cinsel İstismardan Tutuklanan Pastör İçin Ağlayıp Dua Ettiler
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel
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