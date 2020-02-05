Çocuklara cinsel saldırıdan yargılanan 4 sanık, tahliye edildi - Son Dakika
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Çocuklara cinsel saldırıdan yargılanan 4 sanık, tahliye edildi

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşları 15 ile 17 arasında değişen 4 çocuğu cinsel saldırıda bulunduktan sonra fuhuşa zorladıkları iddiası ile yargılanan 4 sanık, tahliye edildi.

Çocuklara cinsel saldırıdan yargılanan 4 sanık, tahliye edildi, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşları 15 ile 17 arasında değişen 4 çocuğu cinsel saldırıda bulunduktan sonra fuhuşa zorladıkları iddiası ile yargılanan 4 sanık, tahliye edildi. 5 sanıklı davada tutuklu kalmadı.

Ceylanpınar ilçe merkezinde, 2018 yılında, 5 şüpheli hakkında yaşları 15 ile 17 arasında değişen S.A., E.A., S.A. ve L.Y. adlı çocukları, cinsel saldırıda bulunduktan sonra fuhuşa zorladıkları iddiasıyla dava açıldı. Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına tutuklu sanıklar M.A., A.B., C.H.ve A.Y., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık M.B. ise katılmadı. Kimlik tespitinin ardından savunma yapan tutuklu sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Çocukların avukatları ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları ve Çocuk hakları Komisyonu'nun müdahillik talebini reddeden mahkeme, tutuklu 4 sanığı yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tahliye etti.

Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Çocuk hakları Komisyonu, mahkeme kararına tepki göstererek, tahliyelere itiraz edeceklerini bildirdi.


Ceylanpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:39 Kaynak: DHA
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