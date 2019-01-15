Son Dakika Haberleri: Çocuklara, Çocuk Hakları Eğitimi Verildi

Çocuklara, Çocuk Hakları Eğitimi Verildi

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörlüğü tarafından merkez Mezitli ilçesinde bir çocuk kulübünde çocuklara, çocuk hakları ve koruma sistemleri konusunda eğitim verildi.

Çocuklara, Çocuk Hakları Eğitimi Verildi, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörlüğü tarafından merkez Mezitli ilçesinde bir çocuk kulübünde çocuklara, çocuk hakları ve koruma sistemleri konusunda eğitim verildi.

Mezitli'de faaliyet gösteren bir çocuk kulübünde gerçekleştirilen eğitime, 10-15 yaş arasındaki 55 çocuk katıldı. Çocuk koruma sistemleri ve haklarının anlatıldığı eğitimde, çocukların tehlike anında ulaşabilecekleri başvuru merkezleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuk haklarının temel ilkelerinden olan koruma, gelişim, katılım ve yaşama hakları konularında çocuklarımızı bilgilendirdik. Özellikle çocuklarımız yüksek yararlarının gözetilmesini istiyor. Bizler de çocuklarımızın temel haklarının her aşamada uygulanmasını istiyoruz. Çocukların çocukluklarını yaşayabileceği oyun alanlarının sayısının artırılmasının bekliyoruz" dedi.

Sarı, çocuk haklarının tanıtım faaliyetlerinin öncelikle çocuk kulüplerinden başlayarak yaygınlaştırılması gerektiğini de söyledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:47 Kaynak: İHA

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