Çocuklara, Çocuk Hakları Eğitimi Verildi
1 saat önce
MERSİN (İHA) – Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörlüğü tarafından merkez Mezitli ilçesinde bir çocuk kulübünde çocuklara, çocuk hakları ve koruma sistemleri konusunda eğitim verildi.
MERSİN (İHA) – Mersin
İl Çocuk Hakları Koordinatörlüğü tarafından merkez Mezitli
ilçesinde bir çocuk kulübünde çocuklara, çocuk hakları ve koruma sistemleri konusunda eğitim verildi.
Mezitli'de faaliyet gösteren bir çocuk kulübünde gerçekleştirilen eğitime, 10-15 yaş arasındaki 55 çocuk katıldı. Çocuk koruma sistemleri ve haklarının anlatıldığı eğitimde, çocukların tehlike anında ulaşabilecekleri başvuru merkezleri konusunda bilgilendirme yapıldı.
İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuk haklarının temel ilkelerinden olan koruma, gelişim, katılım ve yaşama hakları konularında çocuklarımızı bilgilendirdik. Özellikle çocuklarımız yüksek yararlarının gözetilmesini istiyor. Bizler de çocuklarımızın temel haklarının her aşamada uygulanmasını istiyoruz. Çocukların çocukluklarını yaşayabileceği oyun alanlarının sayısının artırılmasının bekliyoruz" dedi.
Sarı, çocuk haklarının tanıtım faaliyetlerinin öncelikle çocuk kulüplerinden başlayarak yaygınlaştırılması gerektiğini de söyledi. - MERSİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:47 Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak
Müge Anlı, 42 Yıldır Birbirini Arayan Abla-Kardeşin, 2 Kardeşini Daha Buldu
Son Dakika! Öğretmen Atamalarının Mülakat Sonuçları Açıklandı
Son Dakika! Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez