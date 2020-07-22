Çocuklara desenli maske taktırırken dikkat - Son Dakika

Çocuklara desenli maske taktırırken dikkat

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında özellikle küçük çocuklar için üretilen desenli veya baskılı maskeler tehlike saçıyor.

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KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında özellikle küçük çocuklar için üretilen desenli veya baskılı maskeler tehlike saçıyor. Uzmanların çoğu bu maskelerin koronavirüse karşı koruyucu bir etkisi olmadığını, aksine zararlı olacağını söylüyor. Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, "Boyalı kumaş maskeler maalesef belli standartlarda üretilmiyor. Aileler bu tarz maskeleri mümkün olduğu kadar kullanmamalı" dedi.

"VİRÜSTEN KORUMAK İSTERKEN DAHA BÜYÜK HASTALIKLARA YOL AÇILABİLİR"

Yıkanabilir olması nedeniyle çok sayıda kişinin kullanmayı tercih ettiği baskılı maskelere karşı uzmanlardan uyarı geldi. Özellikle küçük çocukların kullanması için üretilen çizgi film karakterli baskılı maskeler, virüsten korumak yerine birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Uzmanların çoğu bu maskelerin koronavirüse karşı koruyucu bir etkisi olmadığı konusunda hemfikir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, ailelerin çocuklarını virüsten korumak isterken daha büyük hastalıklara yol açabileceğinin altını çizdi.

Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, desenli maskelerin solunum yoluyla direkt temas ettiğini belirterek aileleri uyardı. Evcimik, "Son zamanlarda özellikle çocuklarda renkli, boyalı maskeleri görmekteyiz. Kumaş maskeleri görmekteyiz. Özellikle çizgi film karakterleri çocukların çok daha fazla ilgisini çektiği için genelde onu tercih etmekteler. Fakat bu boyalı maskeler maalesef solunum yoluyla direkt temas ettiği için özellikle alerjik çocuklarda problem oluşturmaktadır. Fakat bir başka problem de kullanılan boyanın standardizasyonu yapılmamışsa yani kullanılan boyanın sağlık açısından kontrolü yapılmamışsa o kullandığımız maskenin üzerindeki boya partikülleri solunum yoluna geçip başka problemler meydana getirmektedir. Bundan dolayı biz Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği klasik cerrahi maskeyi öneriyoruz. Beyaz ve renksiz. Ailelerden isteğimiz mümkünse özellikle dışarı çıkarken ve kapalı ortamlarda bu maskeyi tercih etmeleri. ve bu maskeleri de mümkün olduğunca kısa süreli takmaları. Maksimum 3 saati aşmayacak şekilde kullanmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"DESENLİ KUMAŞ MASKELERDEN UZAK DURUN"Çocuklara mümkün olduğunca cerrahi maske takılmasının önemine vurgu yapan Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, "Kullanılan malzeme ve boyanın içeriği kimyasal değilse sıkıntı yok. Fakat genelde aileler bunları defalarca kullanıyor. Bu da üzerindeki boyanın solunum yoluna kaçmasına neden oluyor. Eğer bu boya partiküllerin kanserojen etkisi varsa bu daha ciddi problemlere yol açabilir. Sağlık Bakanlığı'nın önerisi mümkünse bu tarz kumaş maskelerden uzak durarak cerrahi maske kullanılmasıdır. Eğer çocuğa taktırabiliyorsak cerrahi maske taktıralım. Boyalı kumaş maskeler maalesef belli standartlarda üretilmiyor. Özellikle merdiven altı üretimin olduğunu duyuyoruz. Aileler bu tarz maskeleri mümkün olduğu kadar kullanmamalı. Eğer kullanılacaksa da mutlaka belli standartlara uygun olarak üretilen maskeleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Merdiven altı üretimlerden mümkün olduğu kadar uzak dursunlar" şeklinde konuştu.

"FARKINDA OLMADAN ÇOCUĞUN ALERJİK REAKSİYONLARINI BAŞLATMIŞ OLABİLİRİZ"Baskılı maskelerin direkt solunum yoluyla temas ettiği için çocuklarda nefes darlığına yol açabileceğini söyleyen Doç. Dr. Evcimik, "Başlangıçta bu çocuklarda genelde bir nefes darlığı başlar. Özellikle alerjisi olan çocuklarda. Yine burundan soluduğumuz için burun kaşıntısı, peş peşe hapşırma atakları eğer bu tarz sıkıntılar maske kullanımı ile geliyorsa o zaman maske üzerindeki kimyasalların alerjiyi tetiklediğini düşünebiliriz. Bu tür durumlarda mutlaka maskeyi çocuktan uzaklaştıralım. Mümkünse cerrahi maskeye dönelim. Farkında olmadan çocuğun alerjik reaksiyonlarını başlatmış olabiliriz" diye konuştu.

"BİLGİSİZ OLDUĞUMUZ İÇİN BUNLARI ALDIK"Torunlarına çizgi film karakterli maske aldıklarını söyleyen Cumali Çetin, "Çocuklarda artık alıştı. Takıyorlar mecbur. Böyle çizgi filmli olunca daha kolay oluyor ikna etmek. Hem diğerleri geniş olduğu için kullanamıyorlar onları. Bunlar daha kullanışlı. Boya maddesinin maskede zararlı olacağını ilk defa duydum. Bilgisiz olduğumuz için bunları aldık. Çocuk maskesi dediler biz de aldık. Bilseydik çocuğumuzun sağlığı için bunları kullanmayız yani. Bundan sonra kullanmayız" ifadelerini kullandı.

"ZORLA MASKE TAKTIRIYORUZ"İki yaşındaki kızına maske takmakta zorlandığını dile getiren Özlem Aslan, "Zorlanıyoruz valla. Biraz önce onun kavgasını yapıyorduk. Takmak istemiyor. Bak herkes takıyor deyip taktırmaya çalıştım. Tabii ki çok sıcak ve boğucu oluyor. Bizimki desenli ama altında bir katman daha var. Müslin bezinden bu zaten. Dikkat ederek aldım. Tanıdığımıza özel dikim yaptırdık bunu. Çünkü yüzüne göre bulmak çok zor çocukların. Ama dikkat ediyorum baskılı almamaya çalışıyorum" dedi.

Yine çocuklarına renkli maske takan Aynur Kurtulmuş ise, "Eşim tekstilde çalışıyor. Onların firmaları yapıyor bu maskeleri. Oradan kullanıyoruz biz. Zararlı olduğundan haberim yok. Bir bilgim yok açıkçası. Hiç duymadım ben ama zararlıysa bundan sonra beyaz takarız" şeklinde konuştu.


Sağlık Bakanlığı, Muhammed Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 12:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuklara desenli maske taktırırken dikkat - Son Dakika
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