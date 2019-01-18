Son Dakika Haberleri: Çocuklara Dev Sömestir Sürprizi

Çocuklara Dev Sömestir Sürprizi

10 dakika önce

İzmir Optimum AVM, karnesini alan minikleri unutamayacakları bir yarıyıl sürprizi hazırladı.

Çocuklara Dev Sömestir Sürprizi, System.String[]
İzmir Optimum AVM, karnesini alan minikleri unutamayacakları bir yarıyıl sürprizi hazırladı.

İzmir Optimum AVM, 19 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında tüm minik ziyaretçilerini LEGO'nun renkli dünyasıyla buluşturacak. Gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, Star Wars'un efsane karakteri Robot R2-D2'yi hayallerini kullanarak birlikte yapacak. LEGO ve Star Wars'un birlikte kurguladığı programda çocukların, keyifli bir tatil geçirmesi beklenirken, 2,5 metrelik dev robot R2-D2 LEGO yapım etkinliği, tüm çocuklara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak.

Etkinliklerin ise sömestir tatili boyunca 10.00 ile 22.00 saatleri arasında İzmir Optimum AVM'de gerçekleştirileceği belirtildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:25 Kaynak: İHA

Star Wars, İzmir, Güncel
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