Son Dakika Haberleri: Çocuklara Diş Bakımı Eğitimi

Çocuklara Diş Bakımı Eğitimi

9 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3-6 yaş aralığındaki çocuklara ağız ve diş bakımı eğitimi verildi.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3-6 yaş aralığındaki çocuklara ağız ve diş bakımı eğitimi verildi.

Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Eğitim Hemşiresi Yasemin Yürük ve sağlık teknikeri Ayşe Nur Kıdak tarafından 3-6 yaş aralığındaki çocuklara ağız ve diş sağlığı önemi konusunda eğitim verildi. Güleryüz Bakımevi'nde gerçekleşen eğitime Lüleburgaz'da kreşlere giden 3-6 yaş arasındaki çocuklar katıldı. Uygulama ve görsele dayalı malzemelerin seçildiği eğitimde çocuklar hem eğlendi, hem de diş sağlığının önemini kavradı. Eğitim sonrası öğrenilen bilgilerin devamlılığını özendirmek için çocuklara diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:40 Kaynak: İHA

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel
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