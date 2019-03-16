Çocuklara Diş Bakımı Eğitimi
9 dakika önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3-6 yaş aralığındaki çocuklara ağız ve diş bakımı eğitimi verildi.
Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde 3-6 yaş aralığındaki çocuklara ağız ve diş bakımı eğitimi verildi.
Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Eğitim Hemşiresi Yasemin Yürük
ve sağlık teknikeri Ayşe Nur Kıdak tarafından 3-6 yaş aralığındaki çocuklara ağız ve diş sağlığı önemi konusunda eğitim verildi. Güleryüz Bakımevi'nde gerçekleşen eğitime Lüleburgaz'da kreşlere giden 3-6 yaş arasındaki çocuklar katıldı. Uygulama ve görsele dayalı malzemelerin seçildiği eğitimde çocuklar hem eğlendi, hem de diş sağlığının önemini kavradı. Eğitim sonrası öğrenilen bilgilerin devamlılığını özendirmek için çocuklara diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:40 Kaynak: İHA
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