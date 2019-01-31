Çocuklara Diş Tedavisi Öncesi İllüzyon Gösterisi
11 dakika önce
Çocuklara diş tedavisi öncesi illüzyon gösterisiAMASYA - Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş tedavilerini yaptıran çocuk hastalara yönelik diş çekimi korkularının önüne geçmek amacıyla illüzyon gösterisi düzenlendi.
Çocuklara diş tedavisi öncesi illüzyon gösterisi
AMASYA - Amasya
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş tedavilerini yaptıran çocuk hastalara yönelik diş çekimi korkularının önüne geçmek amacıyla illüzyon gösterisi düzenlendi.
Hobi olarak illüzyon gösterileri yapan diş hekimliği fakültesi öğrencisi Erman Terzi'nin birbirinden ilginç hareketleri çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Terzi, "Gösteriyle çocukların diş hekimlerine karşı olan ilk korkularını yenmiş oluyoruz. Bu sayede diş hekimlerine daha ılımlı yaklaşmış oluyorlar" dedi.
Ailesiyle birlikte geldiği merkezde kontrolünü yaptıran 8 yaşındaki Selen Feryal Çelik de gösteriyi beğeniyle izlediğini söyledi.
Çocuklara yönelik oyun salonunun da bulunduğu merkezdeki gösteri sonrası çocuklara Başhekim Fevzi Terzi tarafından ağız bakım seti hediye edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:53 Kaynak: İHA
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