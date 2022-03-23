Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar

23.03.2022 17:17
Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar

Orman Haftası kapsamında Sarıyer'de bir okulda çocuklara doğa sevgisini aşılamak için Çat Kapı Orman Tiyatrosu tarafından gösteri yapıldı.

Orman Haftası kapsamında Sarıyer'de bir okulda çocuklara doğa sevgisini aşılamak için Çat Kapı Orman Tiyatrosu tarafından gösteri yapıldı. Gösterinin ardından Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ilkokul çocuklarıyla fidan dikti.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası nedeniyle İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Sarıyer Şehit Uğur Taşçı İlköğretim Okulu'nda program düzenledi. Etkinliğe, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere ağaç ve doğa sevgisini aşılamak için Çat Kapı Orman Tiyatrosu tarafından gösteri yapıldı. Gösteriden sonra öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Tiyatro sonunda çocuklara çanta hediye edildi. Daha sonra Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey öğrencilerle birlikte ağaç dikti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "18 bölge müdürlüğümüze bağlı olan 29 ilde başlattığımız Çat Kapı Tiyatro ile temel amacımız; ağaç ve orman sevgisini aşılamak, çocuklara orman personelimizi tanıtmak, orman yangınlarına ve sebeplerine dikkat çekmek, ormanda ateş görüldüğünde 112'nin aranması gerektiğini çocuklara aktarmak ve orman canlılarını tanıtmak" şeklinde konuştu.

(HZE-ZA-EZG-BA-Y)

Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar

YORUMLAR
500
Edirne'de vatandaşlara 5 bin çam fidanı dağıtıldı Edirne'de vatandaşlara 5 bin çam fidanı dağıtıldı Kırşehir'de 'Yalnız Adam' oyunu sahnelenecek Kırşehir'de 'Yalnız Adam' oyunu sahnelenecek Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar

orman haftası, Karacabey, Tiyatro, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
17:09 Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gençleri Eko İklim Zirvesi ve Fuarı'na davet etti
17:04 Eşini öldürdüğü iddia ediliyordu! Müebbet hapsi istenen sanık tahliye edildi!
17:02 Final bölümüyle ekranda olacak Son Nefesime Kadar'da Ferzan, şüphelerinde haklı mı? Mihri'nin kararı ne olacak?
16:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
16:37 Nureddin Nebati görevden alınacak mı? Yerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geleceği iddiasına net yanıt geldi
16:35 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?
16:31 Belarus'un Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağı iddia edildi! Bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 17:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement