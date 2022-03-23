Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar - Son Dakika
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Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar

23.03.2022 18:45

- Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey öğrencilerle fidan dikti Orman Haftası kapsamında Sarıyer'de bir okulda çocuklara doğa sevgisini aşılamak için Çat Kapı Orman Tiyatrosu tarafından gösteri yapıldı.

- Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey öğrencilerle fidan dikti

İSTANBUL - Orman Haftası kapsamında Sarıyer'de bir okulda çocuklara doğa sevgisini aşılamak için Çat Kapı Orman Tiyatrosu tarafından gösteri yapıldı. Gösterinin ardından Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ilk okul çocuklarıyla fidan dikti.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası nedeniyle İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Sarıyer Şehit Uğur Taşçı İlköğretim Okulu'nda program düzenledi. Etkinliğe, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere ağaç ve doğa sevgisini aşılamak için Çat Kapı orman tiyatrosu tarafından gösteri yapıldı. Gösteriden sonra öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Tiyatro sonunda çocuklara çanta hediye edildi. Daha sonra Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey öğrencilerle birlikte ağaç dikti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "18 bölge müdürlüğümüze bağlı olan 29 ilde başlattığımız Çat Kapı tiyatro ile temel amacımız; ağaç ve orman sevgisini aşılamak, çocuklara orman personelimizi tanıtmak, orman yangınlarına ve sebeplerine dikkat çekmek, ormanda ateş görüldüğünde 112'nin aranması gerektiğini çocuklara aktarmak ve orman canlılarını tanıtmak" şeklinde konuştu.

Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar
Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar
Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çocuklara doğa sevgisini tiyatro ile anlattılar - Son Dakika


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