Muş'un Bulanık ilçesinde "Dünya El Yıkama Günü" nedeniyle öğrencilere el yıkamanın önemi anlatıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında Devlet Hastanesinde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceren Atasoy Tahtasakal ve beraberindeki sağlık ekipleri okulları ziyaret etti.

Öğrencilere el yıkamanın önemini anlatan sağlık görevlileri, doğru el yıkama yöntemini uygulamalı olarak gösterdi.

Tahtasakal, "Dünya El Yıkıma Günü" dolayısıyla İlçe Devlet Hastanesindeki hastalar ile okullardaki öğrencilere el yıkamanın önemini anlatıklarını söyledi.

Enfeksiyon hastalıklarının kontrolünde kişisel temizlik alışkanlıklarının önemine değinen Tahtasakal, şunları kaydetti:



"El yıkamak birçok hastalıktan, mikroptan bizi koruyan maliyeti en ucuz -yöntem. Günlük yaşantıda tüm ihtiyaçları karşılayan eller, bulaşıcı hastalık etkenleri taşıyabiliyor. Soğuk algınlığı, grip, sarılık, ishal yapan mikroorganizmalar, eller aracılığıyla ağız, burun ve gözlere bulaşarak vücuda yayılıyor. Çocuklar, bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olması nedeniyle daha kolay hasta oluyorlar. Bu nedenle ellerimizi 40-50 saniye sabun ve bol suyla yıkamalıyız."