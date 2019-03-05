Çocuklara Dokunmayın!

2014 yılından bu yana kent merkezindeki tüm anasınıfı ve ilköğretim okullarında bilinçlendirme seminerleri gerçekleştiren Çocuk Hakları Birimi, kırsal ilçelerdeki okullarda da öğretmenler ve velilere eğitimler vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında Eskişehir merkezinde ve kırsalında toplamda 2100 öğretmene ve 3000 veliye ulaştı. 28 Kasım 2013 tarihinde Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismarına Karşı Korunması Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi)'ni imzalayan ilk yerel yönetim olarak çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Çocuk Hakları Birimimiz, Beşte Bir Kampanyası ile anaokulu ve ilköğretim okullarında öğretmenler ve veliler ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor.Çocuklarda, ailelerde ve toplumda duyarlılık yaratmak, çocukların cinsel istismardan korunması için her düzeyde alınması gereken önlemler ile çocuk hakları ihlalinin önüne geçme sorumluluğunda il merkezi ve ilçelerde çalışmalar yapıyoruz.

Okullarımızda önleyici tedbirler ve bilinçlendirme çalışmalarının daha geniş kapsamda yürütülebilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde, Beşte Bir Kampanyası Bilgilendirme Toplantılarını talep eden okullar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Hakları Birimi ile iletişime geçebilirler" dedi.

Ayrıca gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında eğitmenler, çocukların istismardan korunması için ailelerin çocuklara bedenlerindeki özel bölgelerini öğretmeye dikkat etmelerini ve hayır demeyi öğretmeleri gerektiğini belirterek, "Yapılan araştırmalara göre istismar vakalarının yüzde 70-85 oranında yakın çevredeki kişiler tarafından yapıldığını gözler önüne seriyor.Amacımız istismar yaşanmadan önce çocukları koruyucu ve önleyici tedbirler almak. Bu noktada çocuğu yetiştiren kişilerin yanında öğretmenlerin de dışarıdan bir göz olarak dikkati çok önemli.Böyle bir olay ile karşı karşıya kalındığında ise çocuklara kızmamak ve anlattıklarına inanarak dinlemek, güvenmek, çocuklara suçluluk duygusunu yaşatmamak gerekiyor" diyerek uyarılarda bulundu.