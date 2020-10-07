Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için sabun içine oyuncak sakladılar - Son Dakika

Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için sabun içine oyuncak sakladılar

07.10.2020 09:33
Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için sabun içine oyuncak sakladılar, System.String[]

İSTANBUL'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile anti-bakteriyel ve kimyasal içermeyen sabun üreten 5 öğrenci, sabun kalıplarının içine koydukları oyuncakla çocuklara el yıkama alışkanlığı aşılıyor.

İSTANBUL'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile anti-bakteriyel ve kimyasal içermeyen sabun üreten 5 öğrenci, sabun kalıplarının içine koydukları oyuncakla çocuklara el yıkama alışkanlığı aşılıyor. Şehirlerde ücretsiz olarak dağıtılan sabun, son olarak Sakarya'da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtıldı.

Koronavirüs sürecinde topluma yönelik ve kar amacı gütmeyen projelerle ön plana çıkan Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllüsü 5 öğrenci tarafından kurulan, 'Duru, Temiz, Saf' kelimelerinin kısaltmalarından oluşan DUTESA Platformu, Malatya'da yetişen endemik bitkilerden hazırladıkları ve hiç kimyasal içermeyen anti-bakteriyel sabunları şehir şehir gezerek ücretsiz olarak dağıtıyor. Sabun kalıplarının içine sakladıkları oyuncaklara erişmek için ellerini sık sık yıkayan çocuklar, el yıkama alışkanlığı kazanıyor. Şimdiye kadar 17 şehirde yaklaşık 4 bin çocuğa ulaşan gençler, destek bulabilirlerse 81 ilde ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz olarak bu sabunları ulaştırabilmek istiyor. DUTESA Platformu kurucularından Emirhan Belli, 'Bizim sabunumuzun diğer sabunlardan en büyük farkı endemik bitkilerden üretilmesidir. Malatya'nın doğusunda bir dağda bulunan bitkiyi gözlemledik. Bitkinin kullanım alanlarını ve bu alandaki çalışmaları üniversitede 5 ay boyunca gözlemledik. 25 denemenin ardından farklı testlerden geçirerek sabunun ham maddelerini ürettik. Tüm denemelerden sonra uygulanabilirliğini test ederek sabunumuzu ürettik. Çocuklar adına hijyen seviyesini daha üst seviyelere çıkarmak adına sabunun içerisine oyuncak yerleştirdik. 81 ilin tamamında başlattığımız bu çalışmada gönüllülük esasını benimseyen 5 kişilik bir ekibiz. Şu an 18'inci il olarak Sakarya'da bu çalışmayı yürütüyoruz. Pandemi süresince evde kalan çocuklar için sabun dağıtıp bilim atölyeleri kuruyoruz.ö dedi.

Adapazarı Yahyalar Mahallesi'nde hazırladıkları sabunları Kızılay İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte dağıtan DUTESA Platformu üyelerinden Zerda Tatar, 'Bu sabunu üreten 5 kişilik bir ekibiz. İl il gezerek çocuklara sabun dağıtımı yapıyoruz. Bu sabunların içerisindeki oyuncaklar sayesinde çocuklar hem el yıkama alışkanlığını hem de hijyeni aşılıyoruz.ö diye konuştu.


Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için sabun içine oyuncak sakladılar
Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için sabun içine oyuncak sakladılar
Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için sabun içine oyuncak sakladılar
Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için sabun içine oyuncak sakladılar
Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için sabun içine oyuncak sakladılar
Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için sabun içine oyuncak sakladılar
Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için sabun içine oyuncak sakladılar
Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için sabun içine oyuncak sakladılar
Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için sabun içine oyuncak sakladılar
Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için sabun içine oyuncak sakladılar

Kimyasal, Malatya, Sakarya, Oyuncak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için sabun içine oyuncak sakladılar - Son Dakika

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