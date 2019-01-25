Son Dakika Haberleri: Çocuklara 'Enerji Tasarrufu' Eğitimi

Çocuklara 'Enerji Tasarrufu' Eğitimi

1 saat önce

Enerji Tasarrufu Haftası çerçevesinde çocuklara tasarruf eğitimi verdi.

Çocuklara 'Enerji Tasarrufu' Eğitimi, System.String[]
Enerji Tasarrufu Haftası çerçevesinde çocuklara tasarruf eğitimi verdi.

En ucuz enerjinin tasarruf edilen enerji olduğuna işaret edilen eğitim programına çok sayıda öğrenci ve eğitimci katıldı. CK Enerji Çamlıbel Elektrik, enerji tasarrufu bilincinin yerleşmesi için harekete geçti. İlk adımı Enerji Tasarrufu Haftası'nda atan CK Enerji Çamlıbel Elektrik uzmanları, TOKİ Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü İlkokulu'nda öğrencilere özel bir sunum yaptı. Çok sayıda öğrencinin yanı sıra eğitimcilerin de hazır bulunduğu eğitim programında, enerji tasarrufu için atılması gerekli olan adımlar çocukların anlayacağı bir dille anlatıldı.

'En ucuz enerji, tasarruf edilendir'

Firma uzmanları tarafından yapılan özel sunumda, en ucuz enerjinin tasarruf edilen enerji olduğunun altı çizilirken, uygarlığın yolunun enerjiden geçtiğine dikkat çekildi. Ardından da 'ders çalışırken tüm ışıkları açmayalım, odadan ayrılırken ışığı kapatalım, klima açık iken pencereleri kapatalım" gibi çocukların kolaylıkla hayata geçirebilecekleri önlemler aktarılırken, aile fertlerine de örnek olmaları önerildi.

Yıl boyunca devam edecek

Enerji sektöründe yer alan bir şirket olarak kaynakların verimli kullanılması yönünde bir bilinç oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, "Bu kapsamda başlattığımız Enerji Okuryazarlığı projesini sürekli geliştirerek ilerliyoruz. Söz konusu proje çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda şeffaf fatura, enerji hesaplama butonu gibi programları internet sitemizde devreye almıştık. Ancak biliyoruz ki tasarruf alışkanlığı çocuk yaşlarda başlıyor. Bu nedenle arkadaşlarımız çocuklara yönelik bir enerji tasarrufu programı hazırladı. Uzmanlarımız, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik bu eğitimlere yıl boyunca devam edecek" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:05 Kaynak: İHA

Çamlıbel, Güncel
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