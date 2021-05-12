ÇOCUKLARA ENSTRÜMANLARI PELÜŞ OYUNCAKLARLA SEVDİRİYOR - Son Dakika

ÇOCUKLARA ENSTRÜMANLARI PELÜŞ OYUNCAKLARLA SEVDİRİYOR

12.05.2021 10:51

ESKİŞEHİR'de müzik okulu sahibi Ebru Tunca (36), kontrbas, çello, keman, viyola ve elektro gitar gibi enstrümanları, tasarladığı pelüş oyuncaklarla çocuklara sevdirerek müzik eğitimi veriyor.

ESKİŞEHİR'de müzik okulu sahibi Ebru Tunca (36), kontrbas, çello, keman, viyola ve elektro gitar gibi enstrümanları, tasarladığı pelüş oyuncaklarla çocuklara sevdirerek müzik eğitimi veriyor. Çocukların bu sayede enstrümanları daha kolay öğrendiğini ifade eden Tunca, 'Bez enstrümanlarını eğitim materyali olarak kullanıyoruz. Başlangıç seviyesinde, 3-4 yaşındaki örneğin keman eğitimi alan öğrenci adayları bunu kullanabiliyor ve nasıl tutacağını öğrenmede kolaylık sağlıyor" dedi.

Tepebaşı İlçesi Batıkent Mahallesi'nde müzik okulu sahibi Ebru Tunca, küçük çocukların eğitimlerini kolaylaştırmak için kontrbas, çello, keman, viyola ve elektro gitar şeklinde pelüş enstrümanlar tasarladı. Özellikle 3-4 yaşlarındaki çocukların enstrümanları daha kolay ve güvenli bir şekilde tanımalarına olanak sağlayan pelüş enstrümanlara çok talep olduğunu ifade eden Tunca, çocuklar için oyuncak enstrümanların daha eğitici ve öğretici olduğunu söyledi.

Pelüş enstrümanların gerçekleriyle birebir ölçülerde tasarlandığını kaydeden Tunca, 'Enstrüman eğitimine başlamak isteyen aile ve çocukları gözlemleyerek, daha kullanılabilir, yumuşak bir enstrüman ihtiyacını hissettik. Neden yumuşak ve kullanılabilir diyorum' Çünkü 7-8 yaşındaki çocuğunu kursa yazdırmak isteyen bir veli geliyor ama küçük kardeşi de merak ediyor. Hem fiyatı çok yüksek olduğu için hem de kullanamayacağı için aileler gerçek bir keman alamıyor. Çocuk küçük olduğu için çarpıyor, tellerini kopartıyor, zarar verebiliyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, 'çocukların pelüş oyuncakları olabiliyor da neden bir enstrüman olamıyor?' diye düşündük. Sonrasında bir enstrüman tasarladık. Bunun için de bir çalgı yapım ustasından yardım aldık. O bize bir tasarım yaptı, sonra bunu bir terzi ile birlikte geliştirerek pelüş haline getirdik. Çocuklar için eğitici ve öğretici olması amacıyla pelüş enstrümanları birebir ölçülerde tasarladık. Çocuk, pelüş enstrümanına sarıldığında, bir kemanın inceliğini, nasıl tutulması gerektiğini, çenesini nereye koyması gerektiğini öğrensin istedik" dedi.

'TÜM KUMAŞ TESTLERİNDEN GEÇTİ'

Tasarladıkları ürünlerin tamamen organik malzemelerden oluştuğuna dikkat çeken Tunca, üretim aşamasında da kadınlara faydalı olması için 'Her ev bir atölye' isimli, ihtiyaç sahibi kadınların yaptıkları el işleri ile para kazandığı bir atölyeye ulaşarak üretimi de orada yaptırdıklarını söyledi. Pelüş enstrümanların tüm kumaş testlerinden geçtiğini belirten Tunca, 'Risksiz boyalı ürünler kullandık. Kılıfını kenevir kumaştan yaptık. Böylece testleri yapılmış, sağlıklı bir bez pelüş oyuncak haline geldi. Başta kreşler olmak üzere çok fazla talep var. Ürünlerimiz kontrbas, çello, keman, viyola ve elektro gitar olmak üzere 5 farklı çalgıdan oluşuyor. Böylece set olarak alıp bir hayali senfoni orkestrası kurup, kendileri şarkılar söyleyip küçük müzisyenler yetişiyor. Bez çalgılar aynı zamanda eğitim materyali de oldular. Başlangıç seviyesinde, 3-4 yaşındaki keman eğitimi alan öğrenci adayları bunu kullanabiliyor ve nasıl tutacağını öğrenmede kolaylık sağlıyorö diye konuştu.

ÇOCUKLARA ENSTRÜMANLARI PELÜŞ OYUNCAKLARLA SEVDİRİYOR
ÇOCUKLARA ENSTRÜMANLARI PELÜŞ OYUNCAKLARLA SEVDİRİYOR
ÇOCUKLARA ENSTRÜMANLARI PELÜŞ OYUNCAKLARLA SEVDİRİYOR
ÇOCUKLARA ENSTRÜMANLARI PELÜŞ OYUNCAKLARLA SEVDİRİYOR

Tepebaşı, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOCUKLARA ENSTRÜMANLARI PELÜŞ OYUNCAKLARLA SEVDİRİYOR - Son Dakika


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