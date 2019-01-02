Son Dakika Haberleri: Çocuklara Güreş ile Cami Sevgisi Aşılanıyor

Çocuklara Güreş ile Cami Sevgisi Aşılanıyor

1 saat önce

Çocuklara güreş ile cami sevgisi aşılanıyor Güreş Antrenörü olan 24 yaşındaki Hüseyin Uzun: 'Çocuklar internet kafeye gidip sosyal ağlarda boş yere dolaşacağı yere burada hem spor yapıyorlar, hemde ibadetlerini yapıyorlar' dedi.

Çocuklara güreş ile cami sevgisi aşılanıyor
Güreş Antrenörü olan 24 yaşındaki Hüseyin Uzun: 'Çocuklar internet kafeye gidip sosyal ağlarda boş yere dolaşacağı yere burada hem spor yapıyorlar, hemde ibadetlerini yapıyorlar' dedi.

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun İlçesi Salih Paşa Camiinde 10-12 yaş grubundaki çocuklar için açılan güreş kursunda, çocuklar hem ata sporu güreşi, hemde cami sevgisini öğreniyorlar.
Sorgun Müftülüğü ile Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından çocukları internet kafelerden uzak tutmak, ata sporu güreşi yaygınlaştırmak ve sevdirmek amacıyla haftanın 7 günü çocuklara güreş kursu veriliyor. Kursa katılan çocuklar daha sonra toplu halde namaz kılıp cami sevgisini de öğreniyorlar. Geleceğin Milli Sporcularını Yetiştireceğiz Sorgun Salih Paşa Camisinin alt kat bölümünde haftanın 7 günü güreş kursu verildiğini söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni aynı zamanda Güreş Antrenörü olan 24 yaşındaki Hüseyin Uzun, çocukları internet kafe ortamlarından uzak tutmak amacıyla böyle bir kurs açıldığını belirterek "Bir gün işim gereği bir internet kafeye gittim. Biraz oturup ortama baktığımda küfürlü ve ağza alınmayacak bir ortam gördüm. Daha sonra İlçe Müftümüz ve ardından Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz ile görüştüm. Sağolsunlar onların sayesinde kursumuzu açtık. Şuanda çocuklarımız ata sporumuz olan güreşe oldukça meraklılar. Kursa 25 çocuğumuz katılıyor. Çocuklar internet kafeye gidip sosyal ağlarda boş yere dolaşacağı yere burada hem spor yapıyorlar, hemde ibadetlerini yapıyorlar. Kendilerini böylece geliştiriyorlar. İleride inşallah imkanımız olursa bu çocukların milli bir güreşçi olmalarını da istiyoruz. Kursumuzun ardından çocuklarımız abdestlerini alıp, cemaatle birlikte namaz kılıyorlar. Böylelikle hem spor yapmış, hemde ibadetlerini öğrenmiş oluyorlar" dedi. Hem Güreş Yapıyoruz, Hemde Namaz Kılıp Dua Ediyoruz
Kursa katılan 7.sınıf öğrencisi Fırat Kizir ise, internet kafeye gitmek yerine güreş öğrenmeye geldiğini belirterek "Öğretmenimiz güreş kursu açıldı. İnternet kafeye gideceğinize güreş kursuna gelin dedi. Bende öğretmenimizin tavsiyesine uydum. Burada hem güreş öğreniyoruz. Hemde namaz kılıp dua ediyoruz"dedi.
7. Sınıf öğrencisi Onur Özbek ise "Hafta sonları arkadaşlarımızla birlikte internet kafeye gidiyorduk. Daha sonra güreş kursu açıldığını öğrendim. Şimdi kursa geliyorum. Burada ata sporumuz olan güreşi öğreniyorum. Aynı zamanda namaz ibadetlerimizi de yapıyoruz. Kursumuz çok güzel geçiyor"dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:17 Kaynak: İHA

Hüseyin Uzun, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Pehlivan İnşaattan Düşerek Hayatını Kaybetti! Şenol Güneş, Forvette Son Kararını Verdi: Burak Yılmaz Gelsin

İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı Komşusunun Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Sapığa 100 Yıl Hapis
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:17:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklara Güreş ile Cami Sevgisi Aşılanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]