Son Dakika Haberleri: Çocuklara güvenlik eğitimi
Son Dakika Güncel Haber

Çocuklara güvenlik eğitimi

1 saat önce

Mamak Belediyesi, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine devam ediyor.

Çocuklara güvenlik eğitimi, System.String[]
Mamak Belediyesi, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine devam ediyor.

Eğitimlerin adresi bu kez Mamak Belediyesi Aile Merkezleri oldu. Yaz tatilini geçirmek için aile merkezlerinde açılan yaz kurslarına gelen çocuklara, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından eğitim verildi. Çocuklara verilen eğitimde yaşam güvenliğini tehlikeye sokacak olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiği, yangın yeri, inşaat alanı, kimyasal maddeler ve çocuk işçiler başlıklarıyla konular anlatıldı.

Her zaman yanlarında olamayız

Gerçekleşen eğitimlerin belirli periyotlarla hem personele hem de kursiyerlere verildiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocukların bu konuda bilinçlenmesinin önemine de dikkat çekti. Köse, "Her zaman yanlarında olamadığımız evlatlarımızın yaşam güvenliğini öğrenmeleri ve nasıl davranacaklarını bilmeleri son derece önemli. Çocuklarımızın yaşamlarında başarına gelebilecek olumsuz hadiselere karşı bilinçlenmelerini önemsiyoruz" dedi. - ANKARA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya kritik Suriye mesajı
İmamoğlu'nun kimlik numarasıyla bahis oynamışlar! Kimler malulen emekli olabilir? İşte malulen emeklilik için hayati önemde şartlar RTÜK Başkanı, Netflix ve Blu TV'ye sansür iddiaları hakkında konuştu: Tabii ki tedbir alacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 11:05:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklara güvenlik eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]