Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor - Son Dakika
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Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

7 saat önce

Düzce Hayvanları Koruma Derneği okullarda hayvan sevgisini aşılamaya yönelik eğitim programı çalışmalarını başlattı.

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Düzce Hayvanları Koruma Derneği okullarda hayvan sevgisini aşılamaya yönelik eğitim programı çalışmalarını başlattı.


Düzce Hayvanları Koruma Derneği yaklaşık 3 aydır hazırlıklarını sürdürdüğü, alanında uzman kişilerce hazırlanan "Okullarda Hayvan Sevgisini Aşılamaya Yönelik Eğitim Çalışması" Programı'nın ilk meyvelerini Düzce Namık Kemal İlkokulu 4. Sınıf öğrencileriyle birlikte topladık. Eğitim programı Veteriner Hekim Aykut Ekinci, Doktor Burak Geyik, Doktor Perihan Yağci, Sosyolog Merve Ekinci, Avukat Cansev Kap Cicu, Düzce Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ilgın Gülce Günay ve Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş tarafından hazırlandı ve sunuldu.


Eğitim Programının içeriğinde hayvan sevgisi başlığı altında sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve tedavi konularında doğru bilinen yanlışlara, acil durumlarda izlenecek yollara, hayvanların evcilleşme süreçlerinden başlayarak günümüzde oluşturduğumuz ortak yaşam alanlarının korunması gerekliliğine değinildi. Akabinde ilkokul öğrencilerine katılan sınıflar dahilince sokak hayvanlarını besleme bilincini filizlendirmek amacıyla paketler halinde üzerinde "Bizim İçin Bir Hayvanı Besler Misin?" yazılı kuru mamalar dağıtıldı. Eğitim Programına katılan öğrencilere eğitimi tamamladıklarına dair "Hayvan Dostu Çocuk Kartı" verildi. Eğitim Programına dahil olan okullara, sınıflarına asılmak üzere afiş hediye edildi. Programa sınıflarıyla birlikte katılan öğretmen ve müdürlere ise derneğimizce katılım belgeleri sunuldu. Haziran ayına kadar Düzce genelindeki ilk ve ortaokullarda Eğitim Programımızı sürdürmeyi planlıyoruz.


Eğitim programı neden önemli?


Eğitim programında gelecek kuşaklara hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarının yaşadıkları zorluklara karşı yardımcı olmalarını öğretebilmek ve uygulatabilmek amaçlı, geleceğin hayvansever bireylerini yetiştirebilmek umuduyla farkındalık çalışması yapılmıştır. - DÜZCE

Ekinci, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:24 Kaynak: İHA
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