Son Dakika Haberleri: Çocuklara hayvan sevgisi kazandırılması amaçlanıyor
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Çocuklara hayvan sevgisi kazandırılması amaçlanıyor

2 saat önce

Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından bizzat okullara gidilerek, slaytlar eşliğinde çocuklara yönelik eğitici bilgiler veriliyor.

Çocuklara hayvan sevgisi kazandırılması amaçlanıyor, System.String[]

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN 'HAYVAN DAVRANIŞLARI VE HAYVAN SEVGİSİ' SEMİNERLERİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından, okulların açılmasıyla birlikte, çocuklarda hayvan sevgisi bilincinin oluşturulması amacıyla bir dizi etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programlar sırasında, çocuklar hayvanlara dokunarak, hekimlerin gözetiminde temsili muayene edilerek hayvan sevgisi kazanmaları sağlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından geçtiğimiz günlerde de Yazıhan İlçesi Tecirli İlköğretim Okulundaki öğrencilere yönelik olarak "Hayvan Davranışları ve Hayvan Sevgisi" konulu bir seminer verildi.

Seminerde öğrencilere slayt şeklinde hayvan davranışları hakkında bilgi verilirken, ayrıca getirilen bir yavru kedinin kalp atışları da çocuklara dinletildi. 2 seans halinde yapılan seminer sonucunda toplam 110 öğrenciye hayvan sevgisi anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okullarda bu tür eğitim seminerlerine devam edileceği bildirildi.

Hayvanat Bahçesi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:17 Kaynak: Bültenler
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