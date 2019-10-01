Son Dakika Haberleri: Çocuklara hayvan sevgisi kazandırılması için seminerler veriliyor
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Çocuklara hayvan sevgisi kazandırılması için seminerler veriliyor

34 dakika önce

Malatya' da çocuklarda hayvan sevgisi bilincinin oluşturulması amacıyla seminerler veriliyor.

Çocuklara hayvan sevgisi kazandırılması için seminerler veriliyor, System.String[]

Malatya' da çocuklarda hayvan sevgisi bilincinin oluşturulması amacıyla seminerler veriliyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi basın birimi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından, okulların açılmasıyla birlikte, çocuklarda hayvan sevgisi bilincinin oluşturulması amacıyla bir dizi etkinlikler düzenlenmeye başlandığı bildirildi.


Açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından bizzat okullara gidilerek, slaytlar eşliğinde çocuklara yönelik eğitici bilgiler veriliyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programlar sırasında, çocuklar hayvanlara dokunarak, hekimlerin gözetiminde temsili muayene edilerek hayvan sevgisi kazanmaları sağlanıyor" ifadeleri kullanıldı.


"Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından geçtiğimiz günlerde de Yazıhan İlçesi Tecirli İlköğretim Okulundaki öğrencilere yönelik olarak "Hayvan Davranışları ve Hayvan Sevgisi" konulu bir seminer verildi" denilen açıklamanın son bölümünde şunlar belirtildi:


"Seminerde öğrencilere slayt şeklinde hayvan davranışları hakkında bilgi verilirken, ayrıca getirilen bir yavru kedinin kalp atışları da çocuklara dinletildi. 2 seans halinde yapılan seminer sonucunda toplam 110 öğrenciye hayvan sevgisi anlatıldı. "


2019-2020 eğitim-öğretim yılında okullarda bu tür eğitim seminerlerine devam edileceği bildirildi. - MALATYA

Hayvanat Bahçesi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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