Çocuklara hayvan sevgisini "Şila" ile aşılıyorlar - Son Dakika

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Gençlik Merkezince sahiplenen "Şila" adlı köpek, kurslara katılan çocukların dostu oldu.

Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Veli Yılmazer, AA muhabirine, çocuklarda hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Gönüllü Pati" projesi kapsamında yaklaşık bir ay önce bir vatandaştan "Şila" adlı köpeği sahiplendiklerini söyledi.

Şila ile öğrencilerin Gençlik Merkezine gelmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Yılmazer, "Çocuklar Şila'ya dokunabilmek için yarışıyor. Şila sayesinde gençleri ve çocukları merkezimize getirip buradaki etkinliklerimize katabildik." dedi.

Yılmazer, çocukların Şila'ya oldukça fazla ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Şila'yı görebilmek için kursa gelip kayıt yaptıran öğrencilerimiz var. Özellikle öğrencilerin hayvan sevgisi, merhamet duygusu, hayvanlara bakış açısı değişiyor. Köpekten korkan çocuklar artık korkmuyorlar. Çekinerek yaklaşıyor, biraz sonra onu sevmeye başlıyorlar. Biz bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezindeki kurslara 100'ün üzerinde öğrencinin katıldığını kaydeden Yılmazer, merkezde resim, karakalem, müzik, drama, bağlama gibi branşlarda kurslar verildiğini aktardı.

Kursiyer Sezer Bayram (8) ise Şila'yı çok sevdiğini dile getirerek, "O bir yere gideceğinde çok üzülüyorum. Gençlik Merkezinde Şila ile oyunlar oynuyoruz. Ben ona mama veriyorum, o kaçıp gidiyor. Onun seviyorum, onunla çok mutlu oluyorum. 'Otur.' deyince oturuyor, 'Kalk.' deyince kalkıyor. Çok söz dinleyen bir köpek." dedi.

Kursiyer Ömer Musa Şenel (11) de basketbol kursuna katıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Gençlik Merkezine gelmeden önce ben köpekten korkuyordum. Şila geldi, derslerimize girmeye başladı. Biz ona alıştık, aramızda yakın bir bağ kurduk. Şila'dan sonra köpek korkumu yendim. Artık köpek görünce hemen kaçmaya çalışmıyorum."