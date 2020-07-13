Çocuklara hem mutluluk dağıtıyor hem de örnek oluyor - Son Dakika

Çocuklara hem mutluluk dağıtıyor hem de örnek oluyor

Aydın Efeler'de balon satışı yaparak geçimini sağlayan 32 yaşındaki Dursun Öztürk, balonları ile çocuklara mutluluk dağıtırken, okuduğu kitapla da örnek oluyor.

Aydın Efeler'de balon satışı yaparak geçimini sağlayan 32 yaşındaki Dursun Öztürk, balonları ile çocuklara mutluluk dağıtırken, okuduğu kitapla da örnek oluyor.

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Dursun Öztürk (32), yaşanan kriz sonrasında inşaat işçiliğini yapamayınca balon satmaya başladı. Kardeşleri ile yaklaşık 7 yıldır balon satışı yapmaya başlayan Öztürk, her gün İncirliova'dan Efeler'e gelerek Atatürk Kent Meydanı'nda çocuklara mutluluk dağıtıyor. Balon satışı yaparken bir yandan da okuduğu kitap ile çocuklara örnek olan Öztürk, vatandaşların takdirini topluyor.


"Bir daha hiç bırakmadım"


Balon satışı işine başladığı ilk zamanlarda bir arkadaşının hediye ettiği kitabı okumaya başlayan Öztürk, kitap okumayı sevince kitapları bir daha elinden düşürmedi. Bu zamana kadar 100'ün üzerinde kitap okuduğunu ifade eden Öztürk,"Daha önceleri balon satışı yaparken dergi, gazete gibi şeyler okuyordum. Bir gün arkadaşım kitap hediye etti. O kitabı okumaya başladıktan sonra devam ettim ve bir daha hiç bırakmadım. Burada satış yaparken de telefon gibi şeylerle meşgul olmaktansa, kitaplarla bilgi sahibi olmayı tercih ettim" dedi.


"Her şey o sayfalarda gizli"


Asıl mesleği inşaat işçiliği olduğunu söyleyen ve yaklaşık 7 yıldır balon satarak geçimini sağladığını belirten Öztürk, "Balon satarken insanları seyretmek ya da telefon ile vakit geçireceğime, vaktimi kitap okuyarak değerlendiriyorum. Aynı zamanda vatandaşlarımıza özellikle çocuklarımıza da örnek olmaya çalışıyorum. Beni görenlerden olumlu geri dönüşler de alıyorum. Çünkü kitap okumayı çok seviyorum. Okurken düşüncelerim çok farklı yerlerde oluyor. Bazen uzayda, bazen çöllerde, vahalarda geziyorum. Birçok savaşlara katılıyorum. Bazen savaşlarda yenilgilerle bazen de zaferlerle karşılaşıyorum zihnimde. Mutluluk, dram, hüzün, gözyaşı oluyor okurken. Bunların hepsi o kitapların sayfalarında gizli. Çünkü kitabı açan, gizli sayfalardaki o güzel anıları hüzünleri bulabiliyor. Keşke herkes okuyabilse. Dinimizin bile ilk emri olan 'Oku'yu keşke herkes yerine getirebilse" dedi. - AYDIN

Efeler, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çocuklara hem mutluluk dağıtıyor hem de örnek oluyor - Son Dakika
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