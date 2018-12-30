Son Dakika Haberleri: Çocuklara İmeceyle Hediye

Çocuklara İmeceyle Hediye

29 dakika önce

Çocuklara imeceyle hediye Adana'da hayırseverler, kanaat önderi Mehmet Güven'in çağrısıyla imece usulü satın aldıkları kıyafet, ayakkabı, kırtasiye ve oyuncakları çocuklara dağıttıADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy'de hayırsever Mehmet Güven'in öncülüğünde temin edilen...

Çocuklara imeceyle hediye
Adana'da hayırseverler, kanaat önderi Mehmet Güven'in çağrısıyla imece usulü satın aldıkları kıyafet, ayakkabı, kırtasiye ve oyuncakları çocuklara dağıttı

ADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy'de hayırsever Mehmet Güven'in öncülüğünde temin edilen yeni kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar çocuklara dağıtıldı.
Okullarını el birliğiyle yenileyen, dini bayramlarda ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıtan Yeşilköylü hayırseverler, kanaat önderi Mehmet Güven'in çağrısıyla imece usulü satın aldıkları kıyafet, ayakkabı, kırtasiye ve oyuncakları yılbaşı öncesi çocuklara hediye etti.
Adana, Mersin ve Hatay'dan gelip, Yeşilköy'de spor salonunda yapılan etkinlikte bir araya gelen çocukların sevincini paylaşan Mehmet Güven, onlara 20'şer lira da harçlık verdi.
Hediye dağıtımı gün boyu devam ederken, müzikli danslı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Hayatlarında ilk kez palyaço gören çocuklar, şarkılar söyleyip, dans ederek eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:21 Kaynak: İHA

Adana, Yeşilköy, Yerel
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