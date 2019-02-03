Son Dakika Haberleri: Çocuklara Kampçılık Eğitimi

Çocuklara Kampçılık Eğitimi

5 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Kampçılık Eğitimi Kış Kursuna katılan çocuklar kampçılık eğitimi aldılar.

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Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Kampçılık Eğitimi Kış Kursuna katılan çocuklar kampçılık eğitimi aldılar.

Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kampçılık Eğitimi Kış Kursu kapsamında verilen eğitimler Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 10-15 yaş arası çocukların katılımı ile ücretsiz olarak düzenlenen eğitimler 23-25 Ocak ve 30-31 Ocak tarihlerinde verildi. 25 öğrencinin katıldığı kurslarda eğitmenler, çadır kurma, kampçılık ve düğüm çeşitleri gibi konularda bilgiler verdi. Teorik eğitimlerin ardından pratik yapma şansı bulan çocuklar da kursa katılmaktan memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Yaşam
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