ÇOCUKLARA KAR-NE ŞENLİĞİ - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yüksek kesimlerden toplanan yaklaşık 350 ton kar, 50 kamyonla ilçe merkezine getirildi. Belediyenin bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği 'KAR-NE Şenliği'nde çocuklar, kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

Manavgat Belediyesi tarafından çocukları karla buluşturmak için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde 5'inci KAR-NE Şenliği düzenlendi. Torosların Akseki ilçesindeki dağlardan getirilen 50 kamyon kar, AKM önüne boşaltıldı. Sabah saatlerinden itibaren AKM önündeki alana aileleriyle gelen çocuklardan bazıları kar topu oynadı, bazıları da kardan adam yaptı. Çocukların eğlencesine zaman zaman aileleri de eşlik etti. Meydana kurulan stanttan pamuk şeker ve balon alan çocuklar, karda sucuk ekmek yedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, etkinlikle ilgili, "Binlerce çocuğumuz buluşuyor. Onlara karne hediyesi verebilmek adına böylesine bir aktivite düzenledik. KAR-NE şenliğinin, kar etkinliğinin 5'incisinde 50 kamyonla, yaklaşık 300- 350 ton civarında karı, Akseki güzergahından getirdik" dedi.

Çocukların da çok mutlu olduğunu anlatan Başkan Sözen, şunları söyledi:

"Çocuklarımızla bir arada olduk, olmaya devam ediyoruz. Bu etkinlik 3 gün devam edecek. Şu anda çocuklar çok mutlu. Ben diliyorum ki, bu ülkedeki herkes, bu ülkeyi yönetenler, bu ülkenin her noktasındaki yöneticiler, çocuklar kadar kalpleri, gönülleri temiz olsun. Dünyanın kavga, öfke, kininden, uzak, hepsi cennetlik birer varlık."

'EKİPLER GECE DE ÇALIŞTI'

Başkan Sözen, kar yağışının Manavgat'ta yaşama etkilerini de anlatarak, " Antalya'nın sahil kentleri bu tarz yoğun kar yağışına alışkın değil. Çok uzun yıllar sonra ilk defa yoğun kar yağışı yaşadık. Manavgat'ta 800-1000 rakıma yakın kırsal mahallelerimiz var. O bölgeler kar yağışından ciddi anlamda etkilendi. Birçok kırsal mahallemizin yolu 2-3 gün kapalı kaldı. Ekiplerimiz gece de dahil olmak üzere çalıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden tuz takviyesi alarak, kırsal mahallelerimizin kritik rampalı yollarında tuzlama çalışması yaptık. Şu an itibarıyla ulaşılamayan hiçbir mahallemiz yok" diye konuştu.

Etkinliğe katılan 5 yaşındaki Alin Bilgili, "Kar topu oynamayı çok seviyorum. Buraya annem ve ablamla geldim. Çok eğlendim" ifadelerini kullandı.