Son Dakika Haberleri: Çocuklara karne hediyesi "Harika Kanatlar" gösterisi
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Çocuklara karne hediyesi "Harika Kanatlar" gösterisi

36 dakika önce

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının bitişini çocukların en sevdiği TV programlarından "Harika Kanatlar Gösterisi" ile kutladı.

Çocuklara karne hediyesi
Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının bitişini çocukların en sevdiği TV programlarından "Harika Kanatlar Gösterisi" ile kutladı.

Çocukların her bölümünü heyecan ve merakla izlediği "Harika Kanatlar" Kahramanmaraşlı çocuklara çifte mutluluk yaşattı. Karnelerini alıp alışveriş merkezine gelen minikler, "Harika Kanatlar"ın çizgi karakterleri ile eğlenme fırsatı buldu.

AVM'nin zemin katındaki etkinlik alanında kurulan platformda, Harika Kanatlar müzikal tadında bir gösteri sergiledi. Üç gün boyunca seanslar halinde gerçekleşen gösteriyi izleyen minikler, hayranları oldukları çizgi film karakterleri ile eğlenceli tatil anıları yaşadılar.

Piazza Club Kart sahibi ya da ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club başvuru formunu dolduran ailelere mensup çocuklar, Harika Kanatları'ı ücretsiz izleyerek hoşça vakit geçirirken, aileleri de onların mutluluklarına ortak oldular. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:44 Kaynak: İHA
TV, Kahramanmaraş, Güncel
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