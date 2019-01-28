Çocuklara Karne Hediyesi´Ne Yoğun İlgi
14 dakika önce
Bayramiç ilçe genelinde hayata geçirdiği yatırım ve hizmetler ile vatandaşların takdirini kazanan Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, sosyal ve kültürel faaliyetlerini de aralıksız olarak sürdürüyor.
Bu kapsamda 26 Ocak Cumartesi günü Belediye düğün salonunda yarıyıl karne hediyesi olarak 2 seans olarak "Hayy Meraklı Çocuk" adlı tiyatro gösterisi düzenlendi.Tiyatro gösterisine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.Konuyla ilgili olarak Başkan Arslan, "Öğrencilerimiz için yarıyıl karne hediyesi olarak geçtiğimiz hafta satranç turnuvası, bu hafta ise 2 seanslık tiyatro gösterisi düzenledik. Öğrencilerimize yoğun katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz " dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:11 Kaynak: Bültenler
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