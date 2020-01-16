Çocuklara karne hediyesi Sincan Belediyesinden - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Çocuklara karne hediyesi Sincan Belediyesinden - Son Dakika

Çocuklara karne hediyesi Sincan Belediyesinden

6 saat önce

Sincan Belediyesi yarıyıl tatilinde de öğrencileri unutmadı.

Çocuklara karne hediyesi Sincan Belediyesinden, System.String[]

Sincan Belediyesi yarıyıl tatilinde de öğrencileri unutmadı. Öğrenciler düzenlenen etkinliklerle hem eğlenecek hem öğrenecek.


Sincan Belediyesi ara tatilde olduğu gibi yarıyıl tatilinde de öğrenciler için dopdolu bir tatil programı hazırladı. Lale Konferans ve Tiyatro Salonu'ndaki etkinliklerle öğrenciler tatilin tadını doyasıya çıkaracak. 20-24 Ocak ile 27-31 Ocak tarihleri arasında öğrenciler animasyon ve kukla gösterileriyle eğlenme fırsatı bulacak. Yarışmalar düzenlenecek, sürpriz hediyeler sahiplerini bulacak.


Hafta sonları ise öğrenciler tiyatro izleyebilecek. 18-19 Ocak'ta "Mavi Ormanın Öyküsü", 25-26 Ocak'ta "Bal Arısı Ponti" ve 1-2 Şubat'ta "Kırmızı Başlıklı Kız" isimli çocuk tiyatroları öğrenciler için sahnelenecek. Çocuklar belediyenin bu etkinlikleriyle yoğun geçen okul döneminin stresini atabilecek. Tüm bu etkinliklere öğrenciler ücretsiz şekilde katılabilir. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
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