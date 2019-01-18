Çocuklara Karne Hediyesi Spil Dağı'ndan Kar

İZMİR'de Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, bugün karne alan çocuklara hediye olarak Spil Dağı'ndan kar getirtti.

İZMİR'de Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, bugün karne alan çocuklara hediye olarak Spil Dağı'ndan kar getirtti. Çocuklar yarıyıl tatiline kartopu oynayarak girdi.



Bornova Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocukları kar sürpriziyle mutlu etti. Bornova'nın yüksek kesimlerine yağan kar, merkeze yağmayınca Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila çocuklar için eğlenceli bir sürpriz hazırladı. Manisa'daki Spil Dağı'ndan kamyonlarla kar getirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda karne hediyelerini bekleyen öğrenciler, kamyon kasalarından dökülen karla büyük heyecan yaşadı. Bornova'nın merkez mahallelerinde nadir olarak görülen kar, Bornova Belediyesi'nin karne hediyesi olarak çocuklarla buluştu. Hayatlarında ilk defa karla tanışan çocukların da olduğu Bornova Cumhuriyet Meydanı bir saatliğine de olsa, bambaşka bir görünüme büründü. Çocuklarla kartopu oynayan Bornova Belediye Başkanı CHP'li Olgun Atila, "Çocuklarımızın karne heyecanına ortak olduk. Birlikte karla oynamanın mutluluğunu yaşadık. İnşallah yarıyıl tatilini çok iyi değerlendirirler. Ülkemizde herkes, özellikle de çocuklar mutlu olsun, hep gülsün. En büyük dileğimiz bu" dedi.



- İzmir

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