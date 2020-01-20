Çocuklara karne hediyesi Tepebaşı Belediyesi'nden - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Çocuklara karne hediyesi Tepebaşı Belediyesi'nden - Son Dakika

Çocuklara karne hediyesi Tepebaşı Belediyesi'nden

7 saat önce

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara karne hediyesi olarak düzenlediği tiyatro gösterimleri yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Çocuklara karne hediyesi Tepebaşı Belediyesi'nden, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara karne hediyesi olarak düzenlediği tiyatro gösterimleri yoğun katılım ile gerçekleştirildi.


Tepebaşı Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklerle içi içe olmaları için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Yıl boyunca çeşitli atölye çalışmaları ile etkinlikler düzenleyen Tepebaşı Belediyesi, sömestir tatilinde de yönetmenliğini Hüseyin Demir'in yaptığı 3-6 ve 3-12 yaş grubu çocuklara yönelik iki ayrı tiyatro oyununu ücretsiz olarak gösterime sundu. "Arkadaşlık Hikayesi" ve "Büyüyünce Ne Olsam?" adlı oyunlar, cumartesi ve pazar günleri Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde 4 seans halinde sahnelendi. Oyunların gösterimlerine, Tepebaşı Belediyesi'nin Gündüzler, Kızılcaören, Çukurhisar, Gazipaşa, Fevzi Çakmak, Muttalip, Aşağı Söğütönü, Yukarı Söğütönü Belde Evleri ile Keskin ve Aşağı Söğütönü Deneyimli Kafelerden de çok sayıda çocuk katıldı. Çocuklar, zaman zaman oyunların içine de dahil olarak doyasıya eğlenirken, gösterimler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.


Arkadaşlık Hikayesi ile yardımlaşmanın keyfi, paylaşmanın mutluluğu ve birbirine destek olmanın eğlenceli halini seyreden çocuklar, Büyüyünce Ne Olsam? adlı oyunla ise çocuk olmanın keyfine doyasıya vararak, araştırma yönlerini nasıl pekiştireceklerini öğrendiler. Çocuklar ayrıca Büyüyünce Ne Olsam? oyunuyla birlikte çeşitli meslekleri deneyimleyerek, yaşanan zorlukların keyifli ve eğlenceli halini de gördüler.


Tiyatro gösterimlerine katılan çocuklar ve velileri de, başta Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç olmak üzere kendilerine bu imkanın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Hüseyin Demir, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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