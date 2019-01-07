Son Dakika Haberleri: Çocuklara Karne Sürprizi: Kral Şakir İlk Kez Trump Avm Sahnesinde

Çocuklara Karne Sürprizi: Kral Şakir İlk Kez Trump Avm Sahnesinde

1 saat önce

Türkiye'nin ilk yerli çizgi dizisi Kral Şakir sömestir tatilinde Trump AVM'ye geliyor.

Çocuklara Karne Sürprizi: Kral Şakir İlk Kez Trump Avm Sahnesinde, System.String[]
Türkiye'nin ilk yerli çizgi dizisi Kral Şakir sömestir tatilinde Trump AVM'ye geliyor.

Bir eğitim dönemini yarılamanın sevincini yaşayacak öğrenciler 18 Ocak'ta başlayacak olan sömestir tatilini büyük bir hevesle bekliyor. Karne sevinci yaşayacak çocuklar için tatilde yapacakları etkinlikler listesi ise şimdiden hazırlanmaya başlıyor.

Bu anlamda bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Türkiye'nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir'in eğlenceli şovu, çocukların güzel vakit geçirmesini sağlamak için ilk kez sahnelenecek.

18-27 Ocak tarihleri arasında Türkiye'de ilk defa Trump Alışveriş Merkezi'nin sahnesinde olacak Kral Şakir çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.

GÖSTERİ SONUNDA POSTER HEDİYESİ VAR

Kurulacak özel sahnede en komik ve en eğlenceli gösterilerini sergileyecek olan Kral Şakir, ardından çocuklarla sohbet edecek. Çocuklar gösteri sonunda Kral Şakir ile fotoğraf çektirme şansına da sahip olacak. Ayrıca gösteriyi izleyen her çocuğa çizgi dizinin posteri hediye edilecek. Heyecan dolu gösteri tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:31 Kaynak: DHA

Türkiye, Donald Trump, Kültür Sanat
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